群光Q3 EPS 1.9元創近年同期高 前三季EPS 3.93元 全年上看5元

群光 (2385-TW) 今 (30) 日公告第三季財報，單季稅後純益 13.09 億元，季增 62.2%、年增 6.7%，每股純益 1.9 元，創近 7 年同期新高，累計前三季稅後純益 27.04 億元，年減 0.5%，每股純益 3.93 元，在智慧家庭以及電競產品帶動下，法人估群光全年每股純益將達 5 元左右。

群光第三季營收 249.75 億元，季增 17.5%、年增 16.1%，毛利率 15.7%，季增 2.4 個百分點、年減 1.8 個百分點，營益率 6.9%，季增 3.4 個百分點、年減 0.9 個百分點，稅後純益 13.09 億元，季增 62.2%、年增 6.7%，每股純益 1.9 元。

累計群光前三季營收 638.11 元，年增 11.7%，毛利率 13.9%，年減 3.3 個百分點，營益率 4.2%，年減 1.5 個百分點，稅後純益 27.04 億元，年減 0.5%，每股純益 3.93 元。

今年以來在智慧家以及電競相關產品帶動下，群光第三季以及前三季營收均創下歷史新高，法人預估第四季動能可望延續，全年營收可望出現雙位數的年增，來到 800 億元的歷史新高，每股純益上看 5 元。

而群光過去 5 年的現金股利配發率都超越 7 成，公司透露，明年可望有機會繼續實施高股利政策，若以此推估，依目前群光的股價區間計算，現金殖利率約落在 6-7% 之間。