【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

蘋果宣佈停止公佈 IPHONE 銷售量等數據，引發市場對於蘋果未來營收擔憂，導致蘋果持續下跌，加上今日市場傳出蘋果將削減 IPHONE 訂單量，引發市場對於蘋概股擔憂，使得今日台股受到蘋概股拖累呈現下跌，收盤台股下跌 0.66%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 60.13 億元。

《國際金融市場焦點分析》

中國國家主席習近平於今日宣佈再度對於進口商品調降關稅，不過此舉引發市場對於消費類股獲利擔憂，導致今日早盤 A50 指數及上證指數由消費類股領跌下呈現下跌，不過午盤市場消息傳出 MSCI 公司將在 2019 年將 A 股在 MSCI 指數權重由 5% 調升至 20%，將可望吸引 800 億美元資金量流入 A 股市場，推動 A50 指數及上證指數跌幅收斂。

《國際商品市場焦點分析》

美國針對伊朗石油產業的第二波制裁昨日正式生效，由於市場已經消化大部分訊息，且美國給予 8 個國家暫時豁免權，抵銷了制裁對原油供應的衝擊，而近期 OPEC + 的增產反而使得供給出現過剩，昨日油價短暫上衝後便回吐大部分漲幅，持續弱勢整理；農業部將於週四公布農作物供需月報，儘管玉米種植面積遭上調，不過預期總產量將會下調，玉米因此獲得買盤推升再度走高。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證