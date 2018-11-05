稱川普沉迷於制裁 伊朗：對我們施加經濟壓力是無效的

美國對伊朗原油出口的制裁，將自美東時間 11 月 5 日起生效；對此，伊朗外交部發言人 Bahram Qasemi 今 (5) 日表示，川普政府沉迷於制裁他國，美國對伊朗施加經濟壓力「是無效的」。

台北時間週一下午 5 點 15 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.29%，至每桶 72.62 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.43%，至每桶 62.86 美元。

布蘭特原油期貨下跌 。(圖：翻攝自 Investing.com)

美國於 5 月退出伊朗核子協定，自 8 月 7 日起，針對伊朗金融交易，實施首波經濟制裁，並鎖定能源產業，作為第 2 波制裁目標。

美國要求其他國家，從 11 月 5 日起，停止購買伊朗原油，意圖使其出口量「歸零」。

Qasemi 週一於例行記者會中強調，川普政府沉迷於制裁他國，美國對伊朗施加經濟壓力「是無效的」。

Qasemi 稱，美國的制裁，只是「心理戰」的一部分罷了。

事實上，美國對伊朗的制裁力道，略有減弱，上週傳出，美國將給予 8 個國家 / 轄區 (jurisdictions) 豁免資格的消息，且台灣可能也在其中；截至目前為止，確定取得豁免的國家，僅有南韓。

Qasemi 也透露，伊朗仍與核子協定的各個簽署國，保持接觸。