年金險 長照險 年輕人的超強退休武器

文●何楷平

為什麼年輕人應該將「保險」視為最重要的退休工具？因為「時間優勢」，將這項優勢發揮到退休的保險規劃，可以得到兩個結果，一是「愈早準備，愈快退休」，另一個是「愈早準備，負擔愈低」。

根據本刊第二十五回消費者壽險購買行為調查，二十～三十九歲年輕消費者，高達七成五願意以「保險」作為退休規劃的工具，是所有年齡層中勾選率最高的。然而，距離退休還很遙遠的年輕人，多半不會思考「該怎麼做？」更不會想到「哪些保險才是退休規劃的工具？」

儲蓄險、增值回饋金

適合當作退休工具嗎？

提到退休，不少年輕人會將「儲蓄」視為一種退休準備，進而將儲蓄險當作一種退休工具。由於儲蓄險具有「鎖錢」功能，在保單到期前，任意解約不划算，因此年輕人多半選擇短年期的儲蓄險。

雖然透過儲蓄險，可達到「強迫儲蓄」的目的，但也因為累積的時間過短，當年輕人領到一筆錢的時候，可能距離退休年紀還很遙遠，所以容易在當下就花掉。因此，儲蓄險較適合「一定時間內強迫自己儲蓄」，但並不適合當作「為退休後安排穩定財源」的工具。

另外，利變壽險也是不少年輕人的選擇。目前市面上的利變壽險，強調可享有「增值回饋金」，這筆錢可以存在保險公司生利息，一定年期後也可以現金領回；雖然保戶也能安排定期領回，當作一種退休財源，但由於可以一次領回，且無法確保這筆錢可以「一直領到老」，因此，以利變壽險作為「穩定財源」、「活到老、領到老」的退休工具，恐怕也不適當。

想要「活到老、領到老」又能「活愈久、領愈多」，達到財富自由的退休境界，那恐怕非「年金保險」莫屬。此外，按照金管會定義的「高齡化社會的保險商品」，除了「年金保險」之外，「長期看護保險」也是退休規劃的重要商品，因為老後除了生活支出外，面對長照風險，若沒有妥善管理，長照費用恐將花光老本！

退休風險 1

收入中斷 生活費哪裡來？

壽險公司曾做過調查，發現年輕人期待的退休年齡為五十歲，比國人實際的退休年齡早了十幾年。如果想要早點退休，第一個問題是：生活費哪裡來？

在不考量健康風險的前提下，退休遇到的第一個問題，就是生活費斷炊。在回答「退休生活費哪裡來？」之前，必須先釐清兩個問題：基本生活開銷該準備多少？需要準備到幾歲？

退休後的生活開銷，該準備多少？不妨以所得替代率來估算。世界銀行建議，退休後所得替代率應該至少達到七成。根據二○一七年家庭收支調查報告，五十五歲～六十四歲國人平均所得為五十九．五萬元，以所得替代率七成計算，相當於每年至少準備約四十二萬元退休金。

下一個問題是，需要準備到幾歲？內政部最新統計，國人平均壽命為八十．四歲，其中男性為七十七．三歲，女性為八十三．七歲。隨著醫療科技進步，未來可能活得更久。

國發會最新人口推估，三十年後、也就是下一代，男性預期能活到八十一．一歲，女性則可活到八十七．七歲。換句話說，每一代平均能比上一代多活四年多。

以這樣長壽速度推估，現在的阿公、阿嬤可活到八十歲，父母輩可能活到八十四歲，到了現在年輕人這一代，未來活到八十八歲、甚至九十歲，應該不成問題。

假設現在的年輕人，可以活到八十五歲，預計六十五歲退休，相當於有二十年的退休生活。因此，退休後的生活費＝退休後每年總花費 × 預期退休後的壽命。以所得替代率七成、退休後每年生活費四十二萬元、二十年退休生活來計算，退休後的生活準備，至少八百四十萬元才夠（42 萬元 ×20 年＝840 萬元）。

趁年輕投保年金險

拉長累積期 保費負擔低

退休後每年四十二萬生活費，相當於每月三．五萬元。以一般勞工為例，退休金來源主要包括：由政府辦理的勞保退休金、由雇主提撥的勞退金。

以勞保為例，今年三十歲的年輕人，假如二十五歲開始參加勞保，預計六十五歲退休，勞保年資滿三十八年（工作期間可能因離職等因素中斷投保），最高六十個月平均投保薪資為四萬○一○○元，退休時每月可領到二萬三五六○元勞保老年年金。

距離每月三．五萬元目標，還差一萬一四四○元。別忘了還有勞退！同樣以今年三十歲的年輕人來看，二十五歲開始工作、預計六十五歲退休，參加勞退（新制）後的工作年資三十八年。

假設目前每月薪資二萬八千元，每年薪資成長率二％、勞退投資報酬率二％、雇主每月提繳六％、勞工未自提的前提下，退休時每月可領約八千三百元退休金。如果勞工也同樣不間斷每月自提六％（最高六％），退休時每月可領到的年金就可加倍、達一萬六六○○元。

勞退金每月八千三百元，加上勞保年金每月二萬三五六○元，距離每月三．五萬元目標，只差三千多元了。而這三千多元的差距，就可以透過商業年金險來補足。

利變年金：適合穩健的年輕人

月繳一千退休月領近三千

目前市面上較常見的年金險，以利變年金及變額年金（投資型年金）為主，兩者最大的差別是，前者是依照保險公司公告的宣告利率，來累積保單價值準備金；後者則是連結投資標的，保單價值與年金給付金額，會隨著投資績效的好壞而變動。

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來源：《現代保險雜誌》 358 期

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