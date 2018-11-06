內地學者低估 貿易戰的衝擊

近日有機會接觸到一些內地經濟學者，聽取他們對貿易戰如何影響中國經濟的看法。可能由於這批學者同時兼任官方職位，所以他們的看法大都比較接近官方的觀點——相對樂觀，在一定的程度上低估了貿易戰對中國經濟的衝擊。

按他們的說法，貿易戰對中國經濟的影響，大概只會令中國的GDP增長回落0.5%左右。如果中國原本的GDP增長有6.5%，那全面與美國打貿易戰後，中國的經濟仍可維持有6%的增幅。 相對歐美國家而言，能有這樣的增幅已算是十分難得。

表面上，他們的推算好像有一定的理據。他們用來推算的方程式是經濟學上最通用的，以支出一方為基礎的統計方式：GDP=C+I+G+（X-M）。當中C是指民間的消費，I是指投資總額，G是指政府的公共開支，X是指出口總額，M是指進口總額。內地學者覺得，貿易影響的主要是這幾個統計項目中的最後一項（X-M），即中國對美的淨出口。

按中國的計法，2017年中國對美國的貿易順差（亦即是淨出口）是2,700億美元。 美國從中國進口的商品徵收關稅，只對這2,700億美元的淨出口商品有影響，其餘部分的出口，中國可以用報復性關稅抵銷。所以中國的實質損失只是2,700億美元x25%=675億美元。 中國只會把出口去美國的商品減價675億美元， 就可以抵銷美國的關稅，一樣可以在美國如常出售。

現實是中國根本不需要全數承擔這新增的關稅，其中有一部分必然會由美國的消費者自己來承擔。所以中國的損失應該少於675億美元。2017年中國的GDP是12萬億美元，675億只佔其中的0.56%。

我覺得這種推算方式很有問題，因為GDP的計算方式把消費、投資、政府開支與貿易分別立項，完全是為了計算方便，並不等同他們之間是可以割裂，互不牽連的。像經濟這類複雜性系統，他內部的相互聯繫是斬不斷，理還亂的。因此，我們在推論美國徵關稅對中國經濟的影響時，不能只計算關稅對貿易的影響，而不計算貿易受影響後，經濟的其他方面亦可能出現的連鎖反應。倘若把貿易戰的損失評估只局限在貿易層面來考慮，結果必然會被低估的。

我認識一些產品主要出口去美國的廠家，他們是貿易戰的切身受害者；我覺得由他們來評估加關稅對中國經濟的影響，一定會更加實際。

他們說，現時做廠的邊際利潤已跌到低無可低，若要他們減價25%去抵銷加關稅的影響，等如叫他們結業。所以他們現時面對的已不只是虧損問題，是生存問題。為此，他們已不得不考慮把生產移遷到中國以外的地方進行。

如果真是這樣，中國的就業機會就減少，工資水平就會下降，人民就會不敢消費，連政府進行基建投資的能力也會因稅收減少而受到削弱。由此可見，把美國徵收關稅的影響局限在貿易上是不妥當的。