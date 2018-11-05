第一銀美國休士頓分行獲金管會核准設立 將成為德州首家台資銀行

第一金 (2892) 旗下第一銀歐美拓點進展迅速，繼 5 月底獲金管會核准設立法蘭克福分行後，再獲金管會核准設立美國休士頓分行，為國銀首家獲准於美國德州設立分行之銀行。第一銀海外市場深耕有成，近年陸續於柬埔寨、菲律賓等新南向國家拓建據點，美國為全球最大經濟體，擁有廣大內需市場，且金融法制完善，對於新興科技、醫療及專利技術亦居世界領先地位，第一銀於美國休士頓設立分行後，將成為德州第一家台資銀行，布建更完整的美國網點，就近服務當地台商客群。



美國為全球景氣領導國，失業率下降並接近充分就業水準，穩固的內需及消費支出預期將促使經濟持續成長，加以川普政府「美國優先 (America First)」之政策，積極擴大基礎建設支出，實施稅改及優惠貿易政策，吸引許多美國企業回流，以及台、外資企業進駐投資，深具金融業務發展利基。此外，德州為全球排名第十大經濟體，全美第一大出口州，經濟發展快速且多元，各項產業包括高科技、石油、航太、汽車、再生能源等產業，在德州蓬勃發展。



第一金指出，台灣與德州經貿互動密切，且德州地區台商眾多，根據駐休士頓台北經濟文化辦事處統計，德州高居台商在美投資金額首位，累積至今超過百億美元，近年許多上市櫃台資大廠皆發布赴德州投資或擴大產能計畫，商機可期。