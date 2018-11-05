A股或迎來階段性企穩 機構建議配置券商和成長股

廣發策略團隊發佈報稱，上週高級别會議與講話延續吹來“政策暖風”，透露三點積極信號——(1)經濟與信用環境對衝：加大基建補短板力度，明確“支持民營發展併走向更加廣闊舞台”;(2)化解股權質押風險，減少交易阻力，增強市場流動性;(3)美國中期選舉局勢日漸明朗，貿易戰或有階段性緩和契機。

廣發證券表示，此前提出A股密切跟蹤三個條件，其二已成熟，分别對應A股流動性與風險偏好緩和，促成“估值底”形成。

條件一，美中期選舉是否會加快美聯儲縮表進程：最新預測共和黨繼續控製眾議院的概率已降至14.8%，若特朗普眾議院失利則美聯儲縮表進程很難加速，且貿易戰或迎來緩和;條件二，中國改革政策能否降低A股股權風險溢價：本週習近平“有的放矢”就民營發展環境、股權質押風險做出回應，將緩解A股股權風險溢價。第一個條件影響流動性、第二個條件影響風險偏好，兩者緩和共同決定估值難以繼續收縮，將促成“估值底”確立。

該機構指出，維持“水窮處A股迎來階段性企穩”，中期觀察信用擴張能否見效。行業配置將沿著流動性緩和與股權風險溢價回落的方向——(1)機構配置歷史低位、受益於股權質押風險緩和及股市成交量放大的券商;(2)流動性邊際緩和與成交活躍將有助於成長股估值修復，優先修復前期受貿易戰與股權質押跌幅更深的計算機、通信;(3)主題投資關註5G、AI、雲計算。

來源：證券時報網