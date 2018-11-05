上海市擴大對民營企業資金支持力度 金額將達300億元人民幣

中國上海市政府周六晚間表示，要助推民營經濟發展，加大流動性風險專項防範力度，建立100億元人民幣的上市公司紓困基金，以市場化、法治化方式，對符合經濟結構優化升級方向、有前景的民營企業進行投入，增加區域內產業龍頭、就業大戶、戰略新興產業等關鍵重點民企流動性。

上海市政府網站新聞稿稱，近日發布的關於全面提升民營經濟活力大力促進民營經濟健康發展的若幹意見中稱，要引導金融機構加大信貸投放力度，為優質中小民營企業提供信用貸款和擔保貸款100億元。

同時要加大融資擔保力度，逐步擴大中小微企業政策性融資擔保基金規模至100億元，將擔保對象從中小企業擴大到民營大中型企業，提高擔保風險容忍度。對發展潛力大、社會貢獻突出的民營企業，市重點產業及投資額超過10億元的重大戰略項目和先進制造業項目。

意見提出，要加強對民營企業和企業家正當財富和合法財產的保護，以發展眼光客觀看待一些民營企業歷史上曾經有過的一些不規範行為，按照罪刑法定、疑罪從無的原則妥善處理相關問題。依法慎用羈押性強制措施和查封、扣押、凍結等強制措施。

意見還稱，對地方權限內的有關稅費政策，在國家規定的幅度內降到法定稅率最低水平。要降低企業用地成本，實施新增產業用地出讓底線地價管理。存量優質企業增容擴產，由各區政府根據產業項目的績效、能級等情況確定增容土地價款的收取比例，對達到績優標準的企業，免繳增容土地價款。在國有產業園區，對中小型創新民營企業給予租金優惠。

上海市還表示，要降低要素成本，平穩調整最低工資標準，進一步降低企業社保繳費比例；進一步擴大民營企業參與直購電，降低企業用電成本。還要降低制度性交易成本，進一步清理、精簡涉企行政審批等事項，清理規範涉企行政事業性收費。

此外，意見要求，要全面開放民間投資領域，鼓勵和引導民間資本進入法律法規未明確禁止的行業和領域，不得對民間投資設置附加條件。鼓勵民間資本參與基礎設施和公用事業建設，支持民營企業參與盤活政府性存量資產。

上海市還表示，要鼓勵民營資本參與國有企業混合所有制改革，提高民營資本在混合所有制企業中的比重。鼓勵民營企業通過資本聯合、優勢互補、產業協同、模式創新等參與國有企業重大投資項目、成果轉化項目和資產整合項目，符合條件的民營企業可獲得控制權。

上海市宣布，要發揮政府采購支持作用，市級部門年度采購項目預算總額中，專門面向中小微民營企業的比例不低於30%，其中預留給小微企業的比例不低於60%。對國家級孵化器（眾創空間）、大學科技園給予享受免征房產稅和增值稅。

路透北京11月4日