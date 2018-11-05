【IPO追蹤】新城悅(01755-HK)公開發售認購不足 招股價下限定價

中國的物業管理服務提供商新城悅(01755-HK)公布公開招股結果，已接獲合共1512份有效申請，認購合共712.3萬股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的2000萬股香港發售股份總數約0.36倍。712.3萬股約佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的3.6%。

根據香港公開發售初步提呈發售而未獲認購的1287.7萬股發售股份已重新分配至國際發售。由於重新分配，國際發售項下的股份最終數目已增至1.92877億股，約佔於任何超額配股權獲行使前全球發售項下發售股份總數的96.44%。

國際發售合共149名承配人已各獲分配五手或以下發售股份，約佔國際發售項下199名承配人的74.87%。有1107認購一手(1000股)，一手中籤率與認購一百萬股者，均是百分之一百。

發售價釐定為每股發售股份2.9元，為招股價2.9元至3.9元之下限。是次集資得款項淨額估計約為5.302億元，其中約48%將用於拓展公司的物業管理服務；約１２％將用於在不同地區獲取╱取得多元化物業管理項目；約15%將用於擴張公司的增值服務業務系列；約15%將用於投資先進技術及僱員；約10%將用作營運資金及一半公司用途。

