上交所對交易監管不再“窗口指導” 嚴格慎用暫停賬戶交易等措施

上海證交所周五晚表示，6月底以來，受國內外多重因素影響，滬指整體走勢偏弱。在交易一線監管過程中，上交所及時優化了交易監管方式，不再采用口頭提醒等“窗口指導”方式，嚴格慎用暫停賬戶交易等監管措施。

上交所網站刊登新聞稿並稱，對過度投機炒作等嚴重擾亂市場秩序的行為，上交所主要以向會員發送風險提示函的形式，要求會員向投資者提示二級市場交易風險；對明顯涉嫌市場操縱等違法違規行為，事中及時采取自律監管措施，並及時向證監會上報案件線索。

此外還加強市場監測分析，密切關註市場情緒，建立並完善了適應市場形勢變化的動態監管機制。

下一步，上交所稱將著力優化交易一線監管制度，審慎評估並適度調整交易監管相關措施，避免影響幹預正常交易行為；充分尊重投資者的自主交易權，把握好交易監管的力度和節奏，增強交易監管工作的可預期性和適應性。同時，繼續強化一線監管履責，對於明顯涉嫌市場操縱等各類證券違法違規的行為，還將采取必要的監管措施，精準打擊制止。

上交所並稱，交易監管工作的不斷優化，這項工作與提高上市公司質量、鼓勵回購和並購重組，與鼓勵價值投資、引導增量資金入市等一道，構成了近期資本市場系統性工作的各個組成部分。對這項工作不宜簡單認為監管尺度是“松”了還是“緊”了。

中國證監會周二表示，近期證監會將減少對交易環節的不必要幹預，引導更多增量中長期資金進入市場等。市場人士表示，證監會首次提及減少交易環節的幹預，將有助於活躍A股市場氣氛。

路透上海11月3日