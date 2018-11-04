銀河證券發起設立600億元基金 擬訂支持民企等五大投向

上海證券報周六報導，銀河證券擬牽頭聯合央企、地方國企、金融投資機構、大型民營企業集團等，共同發起設立銀河發展基金（母基金），基金總規模計劃達600億元人民幣，並擬定符合證券行業母計劃要求的民營上市公司等五大投向。

銀河發展基金圍繞國家戰略、大中投生態圈、上市公司並購重組、銀河證券業務發展戰略和投融資體系建設，初步擬訂的五大投向還包括參與上市公司並購重組等資本運作條件的特定行業，具備後續資本運作條件的區域股權市場掛牌企業等。

銀河發展基金將分若幹期募集，首期規模計劃200億元。母基金將通過設立子基金對具體項目進行投資。紓緩股權質押困難的專項子基金，則以幫助化解民營上市公司及其大股東流動性困境為主要投資方向。



銀河證券有關業務負責人介紹，銀河證券牽頭成立銀河發展基金，是更好發揮金融對實體經濟的支持作用和服務功能，積極支持民營上市公司發展，解決民營企業融資難、融資貴問題的重要舉措。成立該基金將助力國家戰略新興產業的發展，幫助有發展前景的企業，特別是民營上市公司及其大股東擺脫流動性困境，推進上市公司的並購重組和產業升級。

中國經濟下行壓力有所加大，決策層正多措並舉支持和扶助民企和中小企業發展。中國證券業協會周五表示，設立證券行業支持民營企業發展資管計劃工作近日全面啟動，11家證券公司作為聯合發起人，就255億（部分公司在此前約定基礎上追加了出資）出資規模簽署了發起人協議。

路透上海11月3日