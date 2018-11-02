【顧德投顧】基本面看盤勢

◆盤勢分析

蘋果 (Apple) 昨天業績報喜，蘋概股表現亮麗，鴻海 (2317) 收 81 元，挑戰下跌時的壓力區；承接 Apple Watch 出貨任務的廣達 (2382) 也同樣走高；晶圓製造設備供應商 ASM International 發佈樂觀展望，激勵股價飆漲 10.9%，此消息激勵台灣的半導體類股旺宏 (2337) 直攻漲停鎖死 19.55 挑戰月線，帶動整體半導體類股今天漲幅達 0.72%；由蘋概股與半導體類股帶領台灣電子股全面反彈。

美元指數早盤大幅上揚，一度引來台股一坡下殺的跌勢，但隨著金融類股拉升整個盤勢趨穩，昨日傳真搞就說明，今天大盤要繼續上攻，觀察重點在金融股，今天金融類股尾盤漲 1.29%，帶領大盤拉高。

水泥股持續幾天領漲，主要原因除了亞泥於香港所公布的財報亮麗外，仍在於大陸水泥價格挑戰新高，對於大陸基礎建設需求似乎沒有會受到這次景氣趨緩的影響，到底是影響已經過了? 還是經濟有復甦的跡象值得觀察。

而美股 4 大指數全面大漲，道瓊工業指數上漲 264.98 點、漲幅 1.06%、收在 25380.74 點，NASDAQ 指數上漲 128.16 點、漲幅 1.75%、收在 7434.06 點，S&P 500 指數上漲 28.63 點、漲幅 1.06%、收在 2740.37 點，費城半導體指數上漲 55.78 點、漲幅 4.64%、收在 1258.07 點，呼應了昨天盤後影音所提到的 "M 頭不 M 可能轉旗型的概念"，不過除跌深的 S&P500 指數以外，其他都面臨下跌月線壓力的挑戰。

對於下周股市發展的重點仍然在於今天晚間美國所公布的 10 月就業報告來了解聯準會 (Fed) 是否會改變繼續升息的計畫，市場預估美國 10 月非農就業將增加 19 萬人，失業率維持在 3.7% 的 48 年新低；而台股的觀盤重點在於今天台股日 K 線上漲靠觸月線引來空方反撲，是否仍頂的住這波交戰，是決定 9800 是否站的住的關鍵，投資人在這裡一定要小心操作。

林開誠 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估