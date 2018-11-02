【華冠投顧】盤後分析：留意財報表現

劉彥良 分析師

昨晚川習熱線破冰，帶動美股持續上漲抏戰月線，台股也順利進反攻到月線位置約 9900 點，只不過接下來進入萬點附近的壓力區後，要小心獲利調節賣壓出籠。

本周強漲的漲價概念股，有多檔在盤中拉高後都已出現賣壓調節，包括被動元件的國巨 (2327 和禾伸堂(3026)、矽晶圓的台勝科(3532) 和合晶 (6182)，以及 MOSFET 的杰力(5299) 和大中 (6435) 等。

漲價概念股的第三季財報普遍來說都會不錯，包括大多數的個股也一樣，因為第三季是景氣高峰同時台幣走貶有匯損回沖。但我認為更該注意的其實是 10 月份的營收，因為大多數的產業開始進入淡季，而且政府公告的相關經濟數據如出口、PMI、預期 GDP 等也都開始走下坡，所以很多個股的 10 月營收表現可能會不如市場預期

現階段國際間還是存在相當多的變數，但真正在中長線會對股市造成衝擊的還是經濟開始下滑的疑慮，這點投資朋友不得不防，莫被台股本周強彈給失了戒心。手中持股宜根據財報表現進行汰弱換強，空頭趬勢的個股反彈到月線~ 季線間可分批出場，如果是在等解套的也一樣要先出，高出低進作價差逐漸彌補損失。



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