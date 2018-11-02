宏利金融-S(00945-HK)回購兼調高普通股股息14% 撐股價

宏利金融-S(00945-HK)公布，其子公司已與一眾享有高度評價的交易方達成協議，當中涉及其美國舊有團體給付年金業務的大約80億加元保單負債再保險予Jackson National Life Insurance Company；將涉及其美國舊有個人給付年金業務的大約40億加元保單負債再保險予RGA Reinsurance Company；並將涉及加拿大舊有萬用壽險業務的大約10億加元有關死亡及失效風險的保單負債再保險予RGA Life Reinsurance Company of Canada。

涉及加拿大萬用壽險以及美國個人給付年金業務的再保險交易已於2018年第三季完成，而涉及美國團體給付年金業務的再保險交易於2018年第四季完成。另涉及紐約業務的個人及團體給付年金交易亦將分別完成，惟須得到監管機構的批准。這些交易預期可在未來十二個月釋出合共逾10億加元的資本，當中已包括對歸於股東的收入淨額所帶來的前期影響。

2018年第三季釋出3,500萬加元的資本，2018年第四季預期可釋出5.85億加元的資本，而當我們對美國資產組合作出進一步的交易後微調，預期將可於未來十二個月進一步釋出4.70億加元的資本。

總括而言，該公司預期就此等交易所確認的前期稅後收益約為1.75億加元。2018年第三季度所確認的撥備爲7,000萬加元，而2018年第四季預期確認的大部分收益為2.45億加元。預期從2018年第四季起，稅後持續盈利每季將減少約2,000萬加元，但當中並未反映因重新調配釋出資本而錄得的潛在利益。

同時，宏利公布計劃啟動「常規發行人要約」，在獲得多倫多證券交易所批准的前提下，通過回購而註銷不多於4,000萬股宏利普通股，佔宏利已發行流通普通股的大約2％。截至2018年10月31日，宏利已發行流通普通股的股數爲1,984,717,426 股。宏利相信，按近期市價回購宏利普通股乃其適當投資，並認爲近期市價未能反映宏利業務的實際價值。通過「常規發行人要約」，宏利可選擇回購普通股作為其資本管理策略的其中一環，該策略旨在維持健康的監管資本比率，並平衡公司爲股東創造價值之目標。

董事會公布派發第三季度股息每股普通股0.25加元，即每股普通股股息增加0.03加元，增幅達14%，並將於2018年12月19日或以後派發予於2018年11月20日營業時間結束時名列本公司名冊之登記股東。