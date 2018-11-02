貴金屬盤後─昨日創三週低點 黃金今日創逾三個月收盤高點 大漲23.60美元

黃金價格昨日創三週低點，今日因美元指數大幅回檔，黃金大舉收高，創逾三個月收盤高點。

美國股市今日走高，S&P 500 今日可望連三天上漲。本週以來，股市的強勢使得黃金漲幅受限。

分析師說，黃金今日有逢低買盤及部份空頭回補買單。美元指數週三上漲至 16 個月高點，今日大幅回檔，亦有助支撑貴金屬市場。

12 月黃金上漲 23.60 美元，或 1.9%，收於每盎司 1238.60 美元，創 7 月 16 日以來收盤高點。昨日，黃金則創下 10 月 10 日以來收盤低點。

10 月，黃金上漲約 1.6%。股市 10 月則表現不佳，S&P 500 下跌 6.8%。

週四，美元指數下跌 0.9% 至 96.266，支撑了黃金走高。10 月，美元指數上漲 2.1%。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

週五，美國將公布 10 月就業報告，預估非農業就業人數增加 18.8 萬人。因 ADP 公司週三公布，美國私人企業 9 月新增就業達 22.7 萬人，顯示週五的就業報告可能較預期強勁。

根據世界黃金協會 (WGC) 週四公布的數據顯示，第三季全球黃金需求較去年同期上升 6.2 公噸至 964.3 公噸。

該報告並說，全球央行第三季購買黃金較去年同期大幅上升 22% 至 148.4 公噸，創近三年高點。

其他金屬亦上漲。12 月白銀上漲 49.5 美分，或 3.5%，至每盎司 14.777 美元。週三，白銀收於 14.282 美元，創 9 月 18 日以來收盤低點。10 月，白銀下跌 2.9%。

12 月鈀金上漲 1.2% 至每盎司 1081.40 美元。1 月白金上漲近 2.4% 至每盎司 862.80 美元。12 月銅上漲近 2.4% 至每磅 2.722 美元。