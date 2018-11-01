聯發科搶新技術灘頭堡 芬蘭政府進行6G研發 可望成研發關鍵廠商

IC 設計廠聯發科 (2454-TW) 透過全球布局掌握更多人才，其中在芬蘭也布局研發中心，負責 5G 等相關技術研發，並支援歐洲電信客戶測試，除 5G 外，目前芬蘭政府與學術單位，也在進行 6G 無線技術研發，預計 2030 年可商轉，聯發科藉地緣之利，可望成未來終端晶片研發的重要關鍵廠商之一。

聯發科表示，為搶進 5G 世界盃佈局全球專業人才，從芬蘭到印度，研發人員遍布世界各地。

目前，聯發科芬蘭研發中心主要任務包含兩大塊，包括 5G、LTE-A、IMS、3GPP 等最新無線通訊技術研發，及支援歐洲電信客戶測試，合作對象包括當地政府、當地中央研發中心 (如芬蘭 VTT Technical Research Centre 等)、學術單位、業務合作夥伴 (如 Nokia 等)。

聯發科表示，芬蘭是全球無線通訊產業最重要推手之一，光是 Oulu 奧盧這個科技重鎮，每年外銷產值高達 30-40 億歐元，2015 年領先全球展開 5G 測試網路 (5GTN) 計畫，該計畫由芬蘭 VTT Technical Research Centre 與奧盧大學營運，並由 Nokia 及其核心網路產品提供支援，計畫是 5G 研究驗證平台，並提供合作夥伴研發與試驗。

目前，參與該計畫廠商，包括聯發科在內共 25 家，實際叁與測試者約 10 萬人，應用層面包括智能城市、居家照護、公共安全、媒體娛樂、健康管理、智慧建築、數位醫療 (e-health) 及 Nokia 的 5G 自動化工廠等。

同時，芬蘭政府及學術單位也在展開 6G 無線技術的研發，預計 2030 年可商轉，聯發科芬蘭研發中心藉地緣之利，可望成未來終端晶片研發的關鍵要角。

聯發科為掌握人才庫，也與 Oulu 奧盧大學建教合作，聯發科指出，芬蘭奧盧大學是全球無線通訊研究的權威學府，全球無線通訊使用者中，有 26 億人使用發明，都來自奧盧大學貢獻，奧盧大學約有 500 位研究學者，高達 3 分之 1 皆專精在無線通訊產業。

芬蘭 Oulu 奧盧早在 1982 年開始發揮全球行動通訊市場影響力，聯發科研發中心坐落奧盧，不僅讓芬蘭無線通訊產業經驗有更具體、更快速的驗證經驗，聯發科也因此具備全球第一線技術測試機會，加速 5G 晶片研發腳步。

目前，聯發科芬蘭研發中心中，有高達 55% 工程師畢業於奧盧大學，聯發科也提供奧盧大學在學學生實習機會，透過建教合作，第一時間延攬無線通訊人才，並提供台灣電機、資工人才國際交流機會。