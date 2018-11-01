北富銀攻高端客群 延攬莊慧玫掌舵 並與瑞士隆奧銀行合作

台灣人愈來愈有錢，銀行也大舉搶攻頂級財富管理，富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行大舉搶攻高端客群業務，今 (1) 日宣布，延攬莊慧玫出任新設的「高端客群總處」總處長，且與擁有超過 222 年頂級私人銀行經驗的瑞士隆奧銀行 (Lombard Odier) 簽訂合作協議，成全台唯一與國際私人銀行策略合作的本國銀行。

北富銀總經理程耀輝表示，國內金融產業迎來創新熱潮，市場將更開放，為了要對法金及個金頂級客戶帶來更專注的服務，新設高端客群服務總處，而且特別找來莊慧玫任總處長，莊慧玫曾任渣打董事總經理，及企業暨金融機構事業處負責人，將借重深厚專業實力及銀行營運經驗，開創金融服務新格局。

北富銀不但延攬莊慧玫掌舵高端客群總處，更與瑞士隆奧銀行 (Lombard Odier) 簽訂合作協議，隆奧銀行 (Lombard Odier) 是瑞士歷史悠久的私人銀行，擁有超過 222 年的頂級私人銀行服務經驗，藉專業團隊與世界級私人銀行服務經驗整合，可望開創獨有的高端客群經營模式。

私人銀行、頂級財管過去是外銀的強項，不過本土民營銀行現在也紛紛搶食大餅，台新銀行設定往來資產總額達 5000 萬元以上的客戶，推出財富管理「翡翠會員」；玉山銀行特地將私人銀行部及台北環金中心搬遷至新落成的台北南山廣場大樓 33 樓，宣示玉山私人銀行業務要快步的往前走；中國信託商銀更是針對資產超過新台幣 1.5 億元客戶，推出「臻富家」服務。現在北富銀又加入戰局，土洋銀行的高端理財大戰熱鬧滾滾。