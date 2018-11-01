三晃石墨烯研發有眉目 獲工研院A+計畫補助 未來擬跨終端應用

三晃 (1721) 投入石墨烯研發有了眉目，所開發石墨烯氧化物前軀體導入電子導熱膠應用，並獲得工研院 A + 計畫補助，未來計畫跨入終端應用，目前月產能約 10 噸左右。目前三晃營收結構為抗氧化劑為主，占了 4 成，高分子彈性體占了 16%，植物保護劑占了 11%，阻燃劑占 9%，以及電子化學品、膠黏劑各為 6.5%，其他約占 1 成，上半年因台幣升值匯損壓力，植物保護劑、高分子彈性體銷售比重下滑，導致上半年毛利率降至 6.1%，較去年同期減少 3.81 個百分點，營運在損平邊緣。



三晃於 2016 年合併國慶化，挾著國慶化先前石墨烯研發能量持續開發，石墨烯為目前最薄且最堅硬的奈米材料，具有導熱佳、電子移動速度快等特性，適用於觸控面板、航空、光學、太陽能、儲能、生醫、日常生活等各領域。



石墨烯製程可簡單分為：石墨、氧化石墨烯、石墨烯到下游終端四個階段，供應鏈相關廠商包括環球石墨烯集團、台灣石墨烯、台灣安固強，三晃與台灣安固強、台灣石墨烯兩者分工合作搶攻石墨烯領域，三晃負責前軀體生產，台灣安固強則以終端應用為主。



石墨烯為新興材料，每公斤價格落在 200-300 美元，價格偏高、落差極大，主要取決其均勻性、分散性，生產良率、穩定度不易掌握，效果取決與終端應用配合之後改質效果，目前仍處於「曲高和寡」的階段。

