人民幣中間價下調24點 報6.9670

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，2018年11月1日人民幣中間價下調24點，報6.9670，上一交易日中間價6.9646;上一交易日官方收盤價報6.9734，上一交易日夜盤收盤報6.9775。稍早離岸人民幣兌美元跌破6.98關口。

市場人士分析稱，下跌原因一方面是受到隔夜美元指數的小幅回升的壓力，更主要是美國對中美貿易繼續施壓有關。

儘管上週五央行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝在國新辦吹風會上就人民幣匯率向市場喊話之後，本週一人民幣中間價止跌回升，但週二卻延續了下跌態勢。如今人民幣對美元匯率距離“7”已經是一步之遙，到底會不會破7再次撩撥著市場的敏感神經。

“目前穩匯率比匯率改革更加重要。”10月30日中國人民銀行參事、調查統計司原司長盛松成在公開演講中表示，人民銀行該出手時就出手，應該在必要的時候用外匯儲備來穩定匯率。

隨著匯率從年初的6.95逼近7，各界紛紛關註“破7”關口何時到來。市場對 “破7”的影響產生了分歧。支持方認為，目前人民幣存在高估，破7體現了市場的真實需求;反對方認為，破7會導緻資本外流，不利於人民幣國際化。最關鍵的，中國經濟的基本面可以支持匯率維持在7以内。