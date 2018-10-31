〈聯發科法說〉Q4估減4-12% 毛利率持穩 明年景氣不確定性增持續擴增市占率

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 今(31)日召開線上法說，展望第 4 季，執行長蔡力行表示，第 4 季成長型與成熟型產品，由於季節性因素營收將下滑，不過手機晶片有新品量產出貨，表現將優於整體季節性，整季營收估達 590-643 億元，季減 4-12%，毛利率估達 37-40%，上看 4 成水準；而就明年而言，整體市況不確定性升高，但明年聯發科市占率，仍有成長空間。

蔡力行指出，第 4 季營收將下滑，毛利率以中間值來 38.5% 來看，仍可望持穩第 3 季，高標則上看 40% 水準，費用率則估達 30-34%，較第 3 季增加，但以費用絕對金額，則與第 3 季約略持平，主因在第 4 季營收規模減少，導致費用率提升。

其中，聯發科預期，第 4 季手機加平板晶片，出貨約持平第 3 季的 1-1.1 億套，蔡力行表示，受惠新晶片 P70 量產出貨，帶動出貨表現上揚，也使表現優於產業平均。

至於手機晶片採 7 奈米製程生產進度，蔡力行表示，由於設計複雜度很高，因此所需時間較多，預期最快 2020 年將較有明確進展，目前都在初期階段。

雖然聯發科手機晶片與平板合計出貨持平第 3 季，但外資點出，營運展望略低上次法說時預估的持續成長，蔡力行對此解釋，是因中國市場需求較原先預期弱，且新興市場貨幣貶值，對需求產生逆風。

蔡力行強調，今年聯發科在產品競爭力與擴大客戶市占率等面向，都有扎實進展，在全年營收持平的狀態下，持續改善獲利，並提升營業利益，同時也透過內部資源調配，維持費用持平，但同時拉高產業競爭力，並加大新領域的投資力道，將為未來發展打下好根基。

就明年而言，蔡力行認為，全球經濟與半導體業不確定性因素升高，將審慎應對明年市場波動，短期雖有不確定，但聯發科新品與主要客戶設計導入的案子，都持續進行中，預期明年市占率仍有成長空間，同時聯發科也將持續擴大投資 5G、AI、ASIC 與車用相關產品領域，建立中長期多元成長與獲利的營運結構。