台灣民間消費對經濟貢獻創9季新低 衝擊Q3 GDP降至5季低點

主計總處今 (31) 日公布第 3 季經濟成長率 (GDP) 概估為 2.28%，較 8 月的預測值減少 0.08 個百分點，是 5 個季度以來新低，主要原因是消費成長不如預期，導致第 3 季民間消費對經濟成長貢獻僅 0.99 個百分點，創 2016 年第 3 季以來新低。

主計總處說明，第 3 季油品和綜合商品銷售額續增，不過，汽機車新增掛牌數減少，且其他類別銷售增幅也呈現減緩，再加上國人出國人次成長幅度降為 6.23%，股票成交值增幅也減緩為 8.35%，使第 3 季民間消費成長概估為 1.90%，較 8 月預測減少 0.41 個百分點，對經濟成長貢獻僅 0.99 個百分點，創 2016 年第 3 季以來新低。

而政府消費負成長 1.39%，對經濟成長負貢獻 0.19 個百分點。

所幸資本形成方面，隨著半導體設備購置回升，新台幣計價資本設備進口在連 5 季衰退後轉為增加 16.91%，加上營建工程投資持續成長，概估資本形成 (包含政府、公營與民間固定投資，以及存貨變動) 實質成長 17.46%，上修 2.52 個百分點，對經濟成長貢獻 3.36 個百分點。

總計第 3 季國內需求成長 4.84%，對經濟成長貢獻 4.16 個百分點。

外需方面，由於比較基數較高影響，增速減緩，輸出年增率僅 1.42%，反觀輸入成長 5.23%，導致國外淨需求對經濟成長負貢獻 1.88 個百分點，抵銷了內需力帶動的 GDP 成長。