儘管股市大跌 美國人對經濟的信心 仍創18年高點

10 月，美國人對經濟的信心上升至 18 年高點，顯示股市近來大跌，並未影響他們的樂觀。

美國工商協進會週二公布，10 月消費者信心指數上升至 137.9，9 月為 135.3。

9 月消費者信心指數由 138.4 修正為 135.3。

一項聲明：這項對消費者的調查於 10 月 18 日結束。股市大跌多是發生在該日之後，所以股市大跌對消費者信心的影響，恐得等待 11 月報告才能顯現。

10 月現況指數 -- 美國人現在對經濟的觀點指標 -- 上升至 172.8，亦為 18 年高點，9 月為 169.4。

10 月預期指數上升至 114.6，亦創 18 年高點，9 月為 112.5。

大多數指標均顯示，美國經濟表現良好。但 10 月美國股市大跌，顯示投資人已更加擔憂 9 年來的擴張，能否持續以目前 3% 的速度持續。許多經濟學家認為，經濟成長明年將大幅減緩。

工商協進會經濟指標主管 Lynn Franco 說：「消費者對目前情況的評估仍十分正面，主要係因就業成長強勁。」

她並說：「10 月預期指數再度上升，顯示消費者並不認為經濟會很快失去動能。他們預期強勁的成長將持續到 2019 年初。」