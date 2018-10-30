【異動股】券商板塊盤中大幅拉升 南京證券(601990-CN)漲停

臨近午盤，券商板塊大幅拉升，截至發稿，除了次新股天風證券(601162-CN)、長城證券(002939-CN)漲停外，南京證券(601990-CN)亦漲停，國投資本(600061-CN)漲逾9%，中信建投(601066-CN)、國海證券(000750-CN)大漲逾8%，中國銀河(601881-CN)、華西證券(002926-CN)、太平洋(601099-CN)、中原證券(601375-CN)等漲逾6%。

消息面上，隨著政策密集出台，流動性大幅改善。華創證券認為股質風險緩解是券商估值修復的核心驅動力，主要反彈邏輯為：一是估值中隱含的壞賬對淨資產的減值會被消化，從而推動估值修復。二是市場企穩上行，將帶動投資者信心提振，券商業績邊際轉暖傾向明顯，基本面不會更差。三是估值在歷史大底，彈性足。

過去8年，四季度券商上漲概率達到75%。2010、2014、2015年三年的四季度，券商指數更是大幅跑赢市場，均為政策助力。自上週五以來，政策面持續釋放利好，目前券商指數在四季度已經跑赢大盤，一改2018年初以來的頹勢，政策底再次被確認。

2017年證券行業ROE為6.11%，今年預計4%左右，根據自然增長的預期，2019年行業ROE大概率將重回上行區間，大券商ROE預計超過10%，對應合理估值區間在1.5-1.6倍，反彈最高能達1.8倍，約有20%空間。上述機構認為估值修復尚未到位，建議積極參與反彈行情。