〈財報〉中國平安前3季賺近2成 擬買回1成庫藏股

中國平安 (2318-HK) 昨(29)公布截至今年 9 月底止前三季財報，期內淨利為人民幣 793.97 億元，年增 19.72%。中國平安並公布擬動用不超過發行總股本的 10%，相當於最多人民幣 1100 億元，買回公開發行的境內、境外股份。

中國平安前三季收入達人民幣 8295.85 億元，年增 14.59%，營運利潤人民幣 856.37 億元，年增 19.5%，每股盈餘人民幣 4.8 元，不配中期息。期內壽險及健康險新業務價值年增 3.2%，其中第三季年增 10.9%。

值得注意的是，中國平安旗下金融科技與醫療科技業務前三季營運利潤人民幣 54.03 億元，較去年同期勁成長逾 7 倍。在集團歸屬於母公司股東的營運利潤中佔比 6.3%，去年同期佔比僅 0.9%。

平保金融科技與醫療科技業務包括陸金所控股、平安好醫生 (1833-HK)、金融壹帳通、平安醫保科技、汽車之家等經營金融科技與醫療科技業務的公司。

該集團於期內的互聯網用戶量超 5 億，年增 19.4%；前三季集團新增客戶中 34.8% 來自集團 5 大生態圈的互聯網用戶。

銀行業務方面，旗下平安銀行的不良貸款率及關注貸款率佔比較年初分別下降 0.02、0.63 個百分點。逾期 90 天以上貸款佔比較年初下降 0.43 個百分點；不良貸款偏離度 119%，較年初下降 24 個百分點。

不過，中國平安季度純利自 2016 年第四季以來自首次倒退，今年第三季純利年跌近 7%，至人民幣 213.02 億元，每股盈餘為人民幣 1.19 元，但好過市場預期。

上週五 (26 日) 中國修改公司法放寬公司執行庫藏股，中國平安昨日公布買回公司股份方案。平保表示，將於 12 月 14 日召開股東會向股東尋求授權，使用的資金包括自有資金及符合監管政策法規要求的資金，不會對營運資金及資產負債狀况造成重大不利影響。

以上週三 (24 日) 已發行 108.32 億股 A 股和 74.47 億 H 股，和 A 股昨日收盤價人民幣 62 元計算，若用盡買回額度，將耗資最多人民幣 1100 億元。

據了解，香港上市公司一般會在周年股東大會提案中加入買回庫藏股授權，買回股份上限一般介乎 5% 至 10%，惟即使獲股東通過授權，管理層未必用盡限額、甚至執行。

香港《明報》引述獨立股評人李聲揚表示，平保是成長較高的公司，將資金發展業務的價值會比買回庫藏股為高，不過同為成長型的騰訊 (0700-HK) 近期有買回庫藏股。參考騰訊經驗，平保買回力度不會太大，以保留資金應付高速增長。

中國平安昨收港幣 72.75 元，跌 2.218%。