福特能漲30%！高盛喊買進 另建議9檔跌過頭股票

高盛調升福特 (F-US) 評級，自中立上升至買進，目標價 12 美元，隱含漲幅 30%。

高盛汽車分析師 David Tamberrino 週一報告指出，「雖然我們仍預計獲利下行至 2019 年 (因北美獲利承壓)，但明年應該是獲利的谷底，因為該公司推出全球化新產品與戰略計畫的成本改善，這些將開始看到成效。」

因福特獲利持續令人失望，過去一年股價已跌逾 50% 以上，但在本月初宣布全球重整計畫後，有助於逆轉困境。

摩根大通和 Jefferies 也看好福特後勢，兩家券商均對福特目標價為 13 美元。



除了福特以外，高盛指出，本月股市劇烈大跌，在市場「過度拋售」後已經呈現買點，並建議投資人考慮 9 檔股票。

高盛的美股分析師 David Kostin 重申看法，認為 S&P 500 指數年底仍會達 2850 點，這意味較上週五收盤仍有 7% 上漲空間。

S&P 500 指數走勢

「最近的拋售已經過度反映近期成長衰退這件事情，我們預期經濟和企業獲利持續增長，這將對 S&P 500 反彈提供支撐力，我們相信市場已經跌過頭，獲利成長將可提升 S&P 500，使其邁向我們年底的目標。」

上週 S&P 500 下跌約 4%，本月跌幅超過 8%。

高盛經濟學家估計，美國第四季經濟成長將自第三季的 3.5% 下降至 1.6%，Kostin 認為就算如此，市場也過度反應此點，他認為投資者期待更正面的經濟消息，也估計明年 S&P 500 獲利成長 7%。

「以基本面來看，這拋售幅度顯然過頭了。」

針對希望趁機進場的投資者，他建議選擇擁有強勁資產負債表、高利潤的企業，而這些是納入高盛「高品質」一籃子股票的企業，包括：

Mastercard (MA-US)、Cognizant Technology Solutions (CTSH-US)、Alphabet (GOOGL-US)、Accenture (ACN-US)、Ansys (ANSS-US)、C.H. Robinson Worldwide (CHRW-US)、Edwards Lifesciences (EW-US)、International Flavors & Fragrances (IFF-US) 和 Ross Stores (ROST-US)。