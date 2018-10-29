越秀交通基建(01052-HK)9月廣州北二環高速日均收費車流量同比下降3.6%

越秀交通基建(01052-HK)公佈，2018年9月，廣州北二環高速：當月日均收費車流量同比下降3.6%，環比增長0.9%，主要是由於北三環 2018年1月29日通車造成貨車有一定的分流、2018年8月份開始北二環開創大道出入口工程施工需要臨時封閉蘿崗跨線橋雙向各一條車道(即「臨時封閉措施」)(已於2018年9月15日恢復正常通行)以及台風「山竹」影響。路費收入同比下降7.2%至1.02億元人民幣，主要是由於廣惠高速西延線工程(廣州市鳳凰山隧道)於2018年10月16日通車，預計對北二環高速有一定的分流影響。1-9月累計路費收入同比下降2.3%至8.81億元人民幣。

天津津保高速：當月日均收費車流量、路費收入同比增長8.3%及9.3%，主要是由於地方道路加大治超力度以及週邊地方道路橋樑施工，使得選擇行駛津保高速的第5類貨車增加。

廣西蒼郁高速：當月日均收費車流量、路費收入同比下降13.8%及19.2%，主要是由於柳梧(柳州-梧州)高速、梧州環城高速(部分路段)通車和X184縣道完成升級改造分流影響。同比降幅較8月份有所擴大，主要是由於台風「山竹」影響。

湖北漢孝高速：當月日均收費車流量同比持平、環比下降6.4%，主要是由於自2018 年9月份開始與漢孝高速相鄰的府河大橋施工實施臨時性封閉雙向各一條車道。當月路費收入同比下降32.8%，除受上述因素影響外，還由於去年同期京港澳高速武漢軍山長江大橋維修實施交通管製，使得部分貨車繞行漢孝高速，導緻路費收入基數較高以及當地聯網拆分中心因網絡故障導緻當月22日-26日部分路費收入拆分延遲至下個月到賬。

湖南長株高速：當月日均收費車流量同比增長0.9%，路費收入同比增長0.8%，主要是受益於週邊物流業發展以及京港澳高速長沙段自2017年12月1日實施重型載貨汽車限行措施，使得部分貨車選擇行駛長株高速。

河南尉許高速：當月日均收費車流量、一次拆分路費收入同比增長42.4%及29%，主要是受益於地區經濟向好以及地方道路開展超限超載治理，使得部分貨車行駛尉許高速。根據河南省行業主管部門規定，路費收入統一實施二次拆分，由於最終拆分結果需時確定，故路費收入統一採用一次拆分數據。作為參考，2018年1-7月二次拆分的影響為減低一次拆分收入的約11.22%。

湖北隨嶽南高速：當月日均收費車流量、路費收入同比增長6.1%及-8.7%，主要是由於地方政府加大治超力度使得超限超載車輛減少，以及當地聯網拆分中心因網絡故障導緻當月22日-26日部分路費收入拆分延遲至下個月到賬。

虎門大橋：當月日均收費車流量、路費收入同比下降1.6%及0.8%，主要是由於台風「山竹」影響。

廣州北環高速：當月日均收費車流量、路費收入同比下降2.2%及6%，主要是由於自2018年8 月1日起嚴格執行分時段(每日7時至22時)禁止15噸及以上貨車通行措施以及台風「山竹」影響。

廣州西二環高速：當月日均收費車流量、路費收入同比下降7.6%及增長10.2%，主要是由於佛山一環自6月下旬起部分路段實施全封閉施工，使得西二環和順收費站至北二環區間收費車流量下降，長路徑收費車流量及路費收入增加。路費收入同比增幅較上月收窄，主要是由於台風「山竹」影響。

汕頭海灣大橋：當月日均收費車流量、路費收入同比下降3.2%及13.9%，主要是由於潮漳高速 2017年12月28日通車分流以及台風「山竹」影響。

清連高速：當月日均收費車流量、路費收入同比增長6.4%及-2%，當月收費車流量同比增長，主要是由於汽車保有量的增長帶來小汽車車流量增長;路費收入同比下降，主要是由於台風「山竹」影響導緻貨車車流減少。