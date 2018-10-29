【亞洲投顧】建議以短多個股技術面操作因應

◆盤勢分析

相較於亞洲地區股市，台股表現相對強勢，主因在於本週五蘋果即將公布第四季財報，其第三季營收達 533 億，年增 17% 創下歷史次高，淨利也達 115.19 億，年增率 32%，因此市場預期營收將有機會挑戰歷史高。

台股早盤以上漲 44.62 點開出，盤中遭陸股拖累，點數挫跌至 9516，盤中蘋概雙王、矽晶圓族群受惠多頭點火，助威大盤拉回平盤之上，統計來回振福達百點，量能縮至 1054 億；上櫃指數則是持續破底的弱走勢，盤中見新低 109.14，量縮 208 億。

外資期貨部位連四買，同時現貨部位也中止連四賣；唯獨自營商仍持續現貨連五賣，不過期貨部位則是轉賣為買。

權值三王部份，台積電持續維持平盤之上，終場上漲 0.68%；鴻海減資後第二個交易日，走勢仍舊疲乏，尾盤由平盤上跌落至平盤下，下跌 0.79%；大立光則是股價破底後收長下影線，上漲 2.65%。

蘋果概念股中，臻鼎 - KY、鎧勝 - KY、昂寶 - KY、觸控雙雄 GIS、TPK 漲幅皆優於大盤。

矽晶元族群受惠報價上調，盤中環球晶、中美晶、合晶攜手漲停，台勝科、嘉晶漲幅逾半根停板。

PCB 族群的華通、燿華漲幅逾半根停板，瀚宇博漲幅 6.15%

被動元件族群龍頭國巨盤中獲得買盤挹注，帶動華新科、日電貿、達方、禾伸堂走勢上揚。不過尾盤僅華新科再度受到拉抬，國巨走勢仍如履薄冰。

工具機族群走勢出現攻堅，上銀、亞得客、直得受大銀微系統新掛牌興櫃成功漲幅達 61%，帶動股價上漲。

大盤走進量縮緩彈格局，技術面以波浪理論 A 波做解讀，亦是葛蘭幣八大法則的第四買點即將迎接第三賣點，短期操作策略建議以個股跌深反彈技術面應對並嚴設停損停利。

胡毓棠 分析師