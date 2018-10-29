【華冠投顧】該彈不彈，溫水煮青蛙?

范振鴻 分析師

●盤勢分析

今天台股開高後走高量能不濟盤中甚至翻黑，雖然最後收小漲，但這個量能真的不力反彈，另外就是一個多星期以來許多人都在說這個盤要反彈了，我自己也覺得有這個機會，但是事實就是沒有彈反而還破低，雖然說反彈並不是沒有機會，但是這畢竟是看法，如果盤面不利於自己的部位時，還是要當機立斷避免受重傷，而這個盤經由今天的走法跟量能，越來越有週五分析時說過的『溫水煮青蛙』的味道，真的在這邊提醒大家，該走就走，不要等到真的大跌才想要跑，你會很容易砍在低點。

●類股方面

權值股方面今天大多是小漲小跌的，而今天攻擊的主軸還是在電子類股，金融則是最弱，最近似乎這樣的節奏有點明顯，盤整反彈時就漲電子殺金融，但是大盤在殺的時候就是金融撐跌電子，這種狀況何時要結束還是要看盤面發展。2317 鴻海今天開高走低，收盤平了週五低點，這邊一樣建議站賣方，2330 台積電則是我說的 227 站不回沒有機會。週五提到的 6451 訊芯 - KY 與 2340 光磊也都轉弱站不穩五日線，這個都是我說的，不要亂追，而今天矽晶圓全面攻擊，6182 合晶、5483 中美晶、6488 還球晶都漲停，但也是一樣的建議，看看就好。

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