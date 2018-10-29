【華冠投顧】幸運星-挖東牆補西牆穩信心的人工盤出現！！矽晶圓族群全面亮晶晶！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶、3037 欣興、2337 旺宏

上週控盤者築底 8 天失敗後，幸運星老師在節目中提醒粉絲好友，未來台股將出現「腥風血雨盤」，震幅會非常大！！10 月 2 日當市場大多數人趁當天盤上漲全力掃貨做多時，幸運星請全國會員股票全部換鈔票（11000 點），之後到上週五低點 9400 點（控盤者想守五年線的意願濃厚）…… 短短 18 個工作天，大盤急殺了 1600 點！！短線乖離甚大，控盤者當然會一直想醞釀反彈。今日開盤後上漲 64 點賣壓再度湧現，盤中震幅依然近百點……. 今日控盤者改變策略了！！今日沒拉台積電，改拉抬許多金融、塑化、電子等權值股…… 最後一盤一起向上拉！！！如台塑四寶 1301 台塑、1303 南亞、1326 台化 + 金融大軍 2882 國泰金、2886 兆豐金、5880 合庫、2883 開發金、2801 彰銀、5871 中租 - KY + 其他傳產股 1402 遠東新、2633 台灣高、1216 統一、2002 中鋼、9904 寶成 + 電子權值股 3008 大立光、2354 鴻準、2382 廣達、4938 和碩、2454 聯發科、3481 群創、2492 華新科…… 最後一盤拉 12 點，使今日大盤收紅 K！！

OTC 盤中再破底…… 岌岌可危！！為避免散戶們信心潰散…… 今日控盤者也進場拉最占 OTC 權值、且上週四全部跌停 + 週五全部破底，最弱的矽晶圓六個星：6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶硬拉全部鎖漲停！！光這三檔成交量就占 OTC 的 23%，使 OTC 今日收紅 K！！也暫時穩定人心！！

但是由於資金不足，所以出現了……「挖東牆補西牆」的狀況……

「挖東牆」：2337 旺宏、3035 智原、3443 創意、2303 聯電、8150 南茂、6213 聯茂、2368 金像電、3037 欣興、4943 康控 - KY、3081 聯亞、2405 浩鑫、3552 同致、2360 致茂、2345 智邦、6278 台表科、3362 先進光、2102 泰豐、1786 科妍、1102 亞泥、2371 大同，2915 潤泰全繼奇力新與陽程後，又一檔減資恢復交易第一天收跌停的個股……

「補西牆」：矽晶圓 5483 中美晶、6488 環球晶、6182 合晶漲停板，3532 台勝科、3707 漢磊、3016 嘉晶盤中漲幅大，尾盤有壓……

文章篇幅有限………… 請免費加 LINE 粉絲群組隨點隨聽老師《股市幸運星》節目！

最後祝大家明日操作順利！！！

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