【華冠投顧】賴昇楷：台股悲觀少一點、樂觀多一些 要等大盤量能縮到什麼程度呢?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

上週五美股四大指數一度創波段新低，不過終場留長下影線，收盤守住上週三 (10/24) 暴跌Ｋ棒低點，美股低檔有守激勵亞股普遍開高，只可惜受到陸股開盤後一路下殺重挫拖累，日韓股市相繼翻黑，台股算是相對有守，終場大盤 + 27 點收十字線，OTC 指數 + 0.55%。

今日大盤成交量有了比較明顯的萎縮，雖然未達賣壓竭盡的標準但空方力道已見趨緩，此外期貨逆價差收斂也有利多方防守，這是今日台股相對抗跌的兩大主因。

明日可以留意如果大盤成交量繼續萎縮甚至降到千億以下，那麼短線的賣壓大致可說告一段落，一旦賣壓夠輕配合低檔一直存在的護盤力道，多方將很容易點火（今日跌深的矽晶圓、工具機、砷化鎵... 等族群已初見買盤點火跡象），盤勢也就開始具備止穩反彈的契機。

＜強弱勢股＞

今日台股反彈幅度不大，但強勢股變得比較有族群性，其中以跌深反彈的矽晶圓族群《5483 中美晶》、《6488 環球晶》、《6182 合晶》漲停鎖死最突出，其餘強勢股尚有工具機族群的《1590 亞德克 - KY》、《2049 上銀》... 及砷化鎵族群的《3105 穩懋》、《2455 全新》... 等，至於市場熱度最高的被動元件也有《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》... 走出反彈；弱勢股則比較集中在原本相對抗跌股的補跌，像是上週特別提醒須防補跌的《4912 聯德控股 - KY》、《2439 美律》、《3034 聯詠》以及《2345 智邦》、《9958 世紀鋼》、《3176 基亞》... 等。

＜避開個股＞

上週建議避開金融、傳產龍頭股，原因是這兩大類股為外資先前主要的買超標的，外資翻臉後自然也成了最大提款機，今日 "金融指數" 和 "非金電指數" 依舊相形弱勢，這個情況恐怕需等台股正式見到反轉訊號才得以改善。

此外，上週亦提醒部分原本抗跌的個股尤其是電子股若在震盪過程持續有量，須提防震盪出貨的補跌壓力，今日除了《5269 祥碩》、《4912 聯德控股 - KY》、《2439 美律》、《3034 聯詠》... 之外，《6285 啟基》、《2345 智邦》、《9958 世紀鋼》、《3176 基亞》... 也加入補跌行列。

＜鎖定個股＞

先前電子股是拖累台股的最大元凶，股價腰斬甚至更慘的電子股比比皆是，不過先跌的通常也會先止穩，在台股近日持續破底、強勢股紛紛補跌過程中，有不少低基期的個股卻已不再破本月中上旬時本身的低點，顯露出嘗試築底的企圖。

這些抗跌築底的電子股可以列入多方選股的「口袋名單」，經過不斷去蕪存菁的過程，待大盤確定止穩甚至「破底翻」，便是現成的切入標的。

現階段的「口袋名單」其實不少，當中包含哪些個股呢？歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文便知道。

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