【永豐期貨】台指選擇權盤後－外資回頭買超 台股低檔有撐收復9500關卡

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 48 點至 9472 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 44.32 點，電子期逆價差縮至 - 1.49 點，金融期逆價差擴至 - 7.33 點。現貨部分，三大法人賣超 31.83 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1423 口至 12391 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 1893 口至 40296 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 6502 口至 9970 口。

週五美國股市續弱，三大指數跌幅均超過 1% 以上，不過週一台股反而在台積電、大立光、聯發科、台化等權值股拉抬下開高，雖然美股電子盤走軟以及陸股跳水影響下台股一度拉回翻黑，但低接買盤隨即進駐，台股再度翻紅站回 9500 關卡，終場加權指數上漲 27.14 點或 0.286%，收在 9516.32 點，成交量能 1055.69 億，較前一日縮減 272.87 億。整體觀察，今天台股相對國際股市來得強勁，亞洲股市中除了台股跟港股外，日、韓、陸股均收黑，陸股跌幅更是高達 2% 以上，可以顯見上週已跌深的台股今天相對強勁，從漲跌家數可以觀察到雖然大盤收漲，但下跌家數卻高出上漲家數 93 家，顯示機構法人進駐權值股，但較多散戶著墨的中小型個股仍偏弱勢。技術面觀察，週一日 K 開高走平以短十字 K 棒作收，成交量能萎縮，顯示在國際股市震盪加劇的背景下，台股觀望氣氛較濃厚，目前中長期均現都彎頭向下，技術面不利多方強彈，後續陸股與美股是否破低都是台股止穩的關鍵。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10000 點，賣權集中在 9100 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10000 點，賣權未平倉最大量集中在 8800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.8 升至 0.83，小於中性值 1，反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由 19.7% 升至 20.12%，賣權平均隱含波動率由 25.05% 升至 25.25%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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