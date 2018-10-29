【華冠投顧】武傑電台:明日摩台結算!台股怎麼看?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 目前盤勢狀況不穩 , 今日暫不推薦。

台股盤勢分析:

摩台結算

不懼美股重挫，亞股紛紛上漲開出。早盤台股加權指教小漲 + 26 點開出，蘋果三王的帶領下，指數一度上漲 + 65 點；但是隨後在停損賣壓殺出下，再度由紅翻黑。中盤過後買盤轉強，終場指教小漲 + 27 點作收，收在 9516 點，成交量 1054 億。

亞股今天普遍開始於美股的重挫，開始出現抵抗力。但是在信心不足的情況，終場漲跌分歧；而對於今天台股的表現，雖然依舊不足，但尚可接受。基本上，今天從籌碼面來看，外資期、現貨同步買超，期貨的淨多單更是來到 4 萬口的水準。顯然台股最大的敵人… 就是自己!! 今天國際股市依舊還是遍弱，再加上明天是『摩台結算』；所以明天還是有很多不確定的因素，我們就不在這裡過度預期。但是，武傑還是再次強調… 台股萬事俱備…『只欠東風』!!

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

6182 合晶、5483 中美晶、3163 波若威、6488 環球晶、9910 豐泰、1312 國喬… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

6111 大宇資、5310 天剛、4912 聯德、1786 科妍、6452 康友 KY、8150 南茂… 等，今天台股創最大跌幅，很多股票都跌停，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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