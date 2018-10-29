【豐銀投顧】短線操作 保持警覺

◆盤勢分析

現在全市場都知道，目前最大的變數，就在於下週二美國期中選舉的變數上。而下週二美國期中選舉完，緊接著下週三就有美國聯準會利率決策會議。因此在這之前，股市仍然充滿不確定因素，這也就是為什麼 VIX 選擇權波動率指數一直遲遲無法降下來的主因。也有人認為是因為中美貿易戰造成的股市大跌，其實這個說法也不能說完全不對，畢竟今天中國股市又大跌了 2%，這是沒有辦法的事。想對付中國的又豈是川普而已？早在歐巴馬時代就清楚定下「重返亞太」的戰略。在這戰略之下，中國當然是被美國列為假想敵了，因此中國接下來股市就很不容易漲了，就算有 A 股入摩，也一樣激不起一點火花，這是大趨勢下的變動，不是任何一個國家的政府能擋的，就算是中國。

理解了這個背景之後，再來看鴻海，就可以知道為何他股價如此弱勢的原因了。中國對美國出口前十大企業中，台資佔了八家，所以台灣的電子產業就很容易被打到，尤其像鴻海這種標準在中國生根又無法馬上離開中國的企業，恐怕未來的日子不會好過，這不是成吉思汗老了，壓根不是郭董的錯，也不是減資就能改善的。跟目前的盤勢一樣，我們不能從技術分析的角度來看，一定要從政經趨勢的發展來判斷。鴻海何時能止跌，或是何時能再買進，並不是看技術面，而是要看他受到貿易戰的傷害何時才結束，這才是最重要的。

VIX 指數雖然不一定是一個能預先判斷盤勢的指標，但至少可以讓我們知道我們目前當下是處在何種背景。現在的背景就是要有大的震盪，才可以確認底部的存在。另外就是要有大的動能急縮，才可以確定賣壓在此已經被冰封。目前 VIX 指數一直在月線之上，這不是一個常態性的現象，但既然出現了，就表示短期之內仍然隨時可能會有大事發生，在操作上不論股票還是期貨都要把握一個字 --「短」，只要短進短出，就可以安全的在這種盤勢中渡過。短線外資對台股的賣超減緩，期貨也持續買超，在美國期中選舉之前，或許仍有機會反彈，操作上不論股票期貨搶個短線應該都是可以的，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師