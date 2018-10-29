華碩亞太新品發表會釋利多 法人保守 認營運重回成長仍須時間

華碩 (2357) 馬來西亞新品發表會釋利多，除開放平台事業群今年業績拼高個位增長外，其主板也稱霸東南亞市場。不過，法人認為，華碩至今尚未邁出谷底，在傳統筆電市佔持續下滑之下，加上美中貿易戰衝擊，將延後其成長轉正的時間。華碩週一 (29 日) 股價因利多效應與加權指數反彈而跳空開高，盤中一度大漲逾 4.3% 或 10 元，來到 239 元價位，為上週股價破底至 223.5 元之後首度展現強勁的反彈氣勢。不過，隨大盤賣壓出籠翻黑，該股也下殺到平盤 229 元附近震盪，尾盤成交量放大到近 2 千張。



華碩上週在大馬吉隆坡舉行亞太新品發佈會，推出包括首款商用機器人 Zenbo Junior 在內的一系列包括商用、家庭與電競新品，同時喊出開放平台事業群今年將會有高個位數成長。



此外，該公司積極佈局東南亞新興市場，主板業務在亞太區拿下 7 個國家逾 5 成市占，穩居龍頭地位。而在電競市場紅火之下，其電競主板今年總出貨量估計將有逾 6 成的年增率。



不過，台系券商龍頭認為，華碩主要收入來源為筆電與桌機，目前在傳統筆電與智慧型手機產業中面臨強大的競爭壓力，至今尚未走出谷底，傳統筆電市佔率與整體業績仍處於衰退格局，加上美中貿易戰恐衝擊明年筆電的需求，因此認為其業績轉正成長仍需時日。