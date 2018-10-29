匯控(00005-HK)第三季零售銀行及財富管理業務收入按年增10%

匯豐控股(00005-HK)公布，截至9月底止第三季經調整收入經調整收入為414億美元，較2017年首九個月增加17億美元，按年增幅為4%，反映環球業務的收入全面強勁增長，但被企業中心收入減少所部分抵銷。

零售銀行及財富管理業務的收入增加15億美元，按年增幅為10%，其中零售銀行業務和財富管理業務的收入均錄得增長。零售銀行業務收入受往來賬項、儲蓄及存款帶動而增加，反映息差擴闊及結餘增加(主要來自香港、英國及墨西哥)，但部分被個人貸款業務收入減少所抵銷，反映按揭息差收窄，其中香港、美國及英國尤為明顯。財富管理業務方面，投資產品分銷收入增加，抵銷了訂制壽險產品收入的跌幅(當中包括市場影響的不利變動淨額)有餘，反映投資者信心增強。

工商金融業務的收入增加13億美元，按年增幅為13%，主要來自受惠於香港存款息差擴闊及英國平均結餘增加的環球資金管理業務。此外，信貸及貸款業務的收入亦告增長，特別是在英國和香港，乃平均結欠上升所帶動。

環球銀行及資本市場業務的收入增加4億美元，增幅為4%，主要由於環球資金管理業務和證券服務的收入增長強勁，反映利率上升及存款結餘增加(主要於亞洲)。但部分被環球資本市場業務的收入減少所抵銷，此乃由於市場波幅收窄且客戶活動減少，令外匯業務收入的增長被利率及信貸交易業務收入的跌幅抵銷有餘。

環球私人銀行業務的收入增加1億元，按年增幅為4%，主要來自香港，原因是息差擴闊及投資收入上升，帶動存款收入增加，反映業務委託增長強勁。有關增幅被客戶重新定位導致收入下降所部分抵銷。

