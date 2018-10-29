上市櫃公司明年起強制投保董監責任險 保額不足成隱憂

金管會規定明 (2019) 年所有上市櫃公司須強制投保「董監事及重要職員責任保險」，但是據產險業者統計，2017 年團體訴訟平均求償金額為新台幣 4.18 億元，但國內有 3 成的上市公司及超過半數的上櫃公司，投保董監責任險的保額不到新台幣 1 億元，顯示上市櫃公司就算保了，但董監責任險保額仍明顯不足。

金管會日前宣示，為強化我國公司治理、發揮董事職能，自今年起首次公開發行的上市櫃公司均強制投保「董監事及重要職員責任保險」， 2019 年更將擴大適用所有上市櫃公司。

所謂「董監事責任保險」，是承保董監事及重要職員於執行職務時，不是因為不誠實與故意行為造成不當行為，如錯誤、遺漏、錯誤陳述、或誤導性陳述等，以致股東等第三人損失而提出賠償請求的財務補償，除了財務理賠，還能提供法律諮詢服務，協助企業有效做好危機管理，因此也能提高專業人士擔任獨董的意願，同時強化企業風險管理及公司治理。

近年來因公司財報不實或是經營權之爭，投資人紛紛對董監事提起訴訟或求償，根據投資人保護中心 2018 年 8 月統計，目前還在進行中的訴訟案件就高達 93 件。高度的責任風險造成優秀人才不願意出任董監事，也讓台灣推行多年的獨立董事制度面臨重大挑戰。

正因如此，富邦產險董事長陳燦煌表示，董監事責任險除了是必備品，還要買好買足，因為根據投資人保護中心統計，2017 年團體訴訟平均求償金額為新台幣 4.18 億元，但國內有三成的上市公司及超過半數的上櫃公司，投保董監責任險的保額卻落在 300 萬美元以下，保額不到新台幣 1 億元，許多董監事若面對司法訴訟及賠償責任，恐需自費承擔。

面對保額不足，富邦產險提醒，企業應該依據產業特性來規劃適當的保險與風險管理計畫。