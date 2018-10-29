

◆盤勢分析

1. 亞馬遜和 Alphabet 盤後發布財報營收不佳且暗示第四季增長疲緩，亞馬遜 (AMZN-US) 下跌超過 8%，Alphabet (GOOGL-US) 走跌 1.80%，四大指數分別下跌 1.19%~2.07%，目前美股走勢仍屬偏弱，但皆有出現下影線，出現多方抵抗力道，靜待蘋果財報公布。

2. 上週五加權指數再度創下 2017 年 1 月以來新低，且一度下探到 9400 點，終場指數在台積電以及下游電子股走強下，指數跌幅收斂，下跌 31.61 點，以 9489.18 點作收，成交量為 1284.00 億元。櫃買指數連續下跌五個月，亦創下 2015 年 9 月以來新低，來到 109.93 點，跌幅達 1.26%，中小型股在自營商與投信賣壓之下，呈現相對弱勢。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：週五指數破低，均線呈現空頭排列，與季線乖離達 10.99%，乖離拉大或有跌深反彈。

(2) 量能：量有微幅收斂，後續若能降至 1000 億元甚至更低，方對多方較為有利。

(3) 技術指標：日 KD 指標再度死亡交叉，但呈現熊市背離，有反彈機會。

(4)法人籌碼：三大法人 (不含避險) 合計 - 24.96 億元；外資 - 23.46 億元、投信 + 0.46 億元、自營 - 1.96 億元。

4. 櫃買指數本月再度急殺，主要權重股包括 6488 環球晶、3105 穩懋以及 5347 世界先進、6121 新普紛紛創下回檔新低，拖累櫃買指數再度走弱，由於投信與自營商對櫃買個股影響力較大，目前皆站在賣方，影響個股走勢，後續觀察法人賣股價不跌，亦或是等待賣壓趨緩再作留意。

5. 電子類股指數創下 2017 年 1 月以來新低，2317 鴻海減資復牌呈現補跌，2330 台積電在外資賣壓打擊下盤中亦創下波段新低，惟 2308 台達電、2301 光寶科以及電信股 2412 中華電、3045 台灣大等呈現穩盤角色。當前市場信心較為缺乏，加上台幣仍屬弱勢，國際盤氣氛轉差等綜合因素影響，市場仍有待沉澱。電信股本波表現強勢，主係投信避險資金進駐帶動 2412 中華電、3045 台灣大、4904 遠傳股價走穩。另外 2308 台達電亦為近期投信買超股，股價站回年線、2301 光寶科外資逆勢買超，短期均線走揚，封測股 6451 訊芯 - KY 第三季營收創下兩年半新高，股價跌深反彈、2351 順德旗下德輝手機鏡頭音圈馬達出貨成長，帶動股價低檔止穩。被動元件跌深反彈，包括 2327 國巨、2478 大毅、6173 信昌電等；電子下游 2356 英業達受惠客戶提前拉貨，股價止穩、2376 技嘉顯卡出貨進入旺季，低檔轉強。

6. 非金電塑化股 1326 台化回測年線止穩，1312 國喬、1310 台苯等跌深反彈；百貨通路 2912 統一超進入熱食旺季、5903 全家白金 (麵包) 業績成長三成，激勵股價表現，TESLA 概念股包括 3665 貿聯 - KY、1536 和大等短線呈現漲多回檔；1216 統一進軍韓國，股價走強；2633 台灣高鐵今年載客人數可望創新高，股價走強。

7. 本週重要法說，週一 2344 華邦電、2439 美律、2474 可成、6269 台郡、6202 盛群；週二 2049 上銀、2308 台達電、2379 瑞昱、2458 義隆電、5347 世界、3665 貿聯 - KY、3545 敦泰；週三 2409 友達、2454 聯發科、2412 中華電；週四 3673TPK-KY、4966 譜瑞 - KY、3045 台灣大。

8. 新公司法 11 月 1 日將上路，其中洗錢防制法 22-1 條，公司需申報董監、經理人、持股逾 10% 大股東資料，首次申報期限為 107 年 11 月 1 日到 108 年 1 月 31 日止，國內 70 萬家公司大股東資料將全都露。

9.4147 中裕新藥獲得美國列入愛滋病治療指南，法人預估今年進入獲利元年。

10. 日商日立公開收購永大，永大 26 日公告，其最大股東日本日立集團（Hitachi）擬以每股 60 元，公開收購方式取得永大 38.32% 到 88.32% 股權。業界分析，Hitachi 收購額度約介於 93.97 億到 216.58 億元，Hitachi 目標是將持股提高至 50%，長期目標提高至 100%、將永大私有化後下市，若以 60 元收購價計算，以上週五收盤價 51.6 計算，溢價 16.27%。

