【豐銀投顧】A股政策利多力度加大 史創拜！

◆盤勢分析

雖然美股昨天晚上出現絕地大反攻，但在今天的電子盤的表現卻又明顯準備破低的發展，也讓台股今天原本的反攻氣勢弱掉一半，還有一半在減資後重新交易的鴻海，一開盤就受到無情的砍殺，使得盤面再次充斥著肅殺氣氛，從技術面來觀察，昨日留下的空方缺口必定要在下週三收盤站上，才能讓行政院發言人重回萬點言論不跳票，否則，台股已經進入第二波跌幅滿足修正波中，這次的目標將會達到國安基金初步進場的條件之一，因此，收復缺口很重要，而要收復缺口則得留意弱勢電子股的止跌。

鴻海是否能讓外資停止提款是非常關鍵的，不過，按照前外資科技產業分析師楊應超先生的看法來說，「鴻海」這家製造業代工廠無論在客戶與營收上都已經出現封頂現象，要再大幅成長不容易，所以這次的減資就是證明了鴻海在代工業上的瓶頸，預估未來鴻海將可能把未來的產業轉型希望放在工業富聯 (FII) 之上，並可能把過去 20 年鴻海在台灣的成長模式複製在 FII 上，從先前郭董在 FII 掛牌前說：FII 是為了讓買不到鴻海股票的中國員工所計劃的。由此可知未來鴻海集團科技產業的重心將會在 FII，外資難免會把鴻海的部位調整到 FII 之上，甚至未來在 MSCI 調權重的時候也許會把 FII 納入成份股，屆時，在資金排擠效應下，鴻海股價將進入長期低迷期。

中國總理李克強發佈未來將由政府籌備企業債券融資支持工具，主要是提供給信用交易市場更大的資金活水池，這對於未來 A 股市場的基本機制來說有長遠性的影響，想當初美國在金融海嘯後對金融體系的整併成功帶出美股這 10 年的大多頭行情，這次中國的政策就有點類似當時美國採取的策略，再加上人行對市場維持寬鬆流動性，RMB 一旦破七，就是 A 股起漲的訊號！記得初升段由於貨幣政策趨於寬鬆所以會走貶，之後看到政策傳導到市場帶動資金大量匯入，匯率將走升，因此，這時的貶值並非壞事，對我們這些外國人來說更有機會可以換到便宜的人民幣買到便宜的陸股，3-5 年後也許股市、匯市價差雙邊賺！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

