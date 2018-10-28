港股通(深)凈買入1.42億港元

10月26日恒生指數下跌1.11%，報收24717.63點，全天南向資金通過港股通渠道合計凈買入8.53億港元。

證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計，10月26日港股通全天合計成交金額為73.95億港元，成交凈買入8.53億港元。 具體來看，滬市港股通成交金額46.52億港元，成交凈買入7.12億港元；深市港股通成交金額27.43億港元，成交凈買入1.42億港元。

成交活躍股方面，滬市港股通前十大成交活躍股中，騰訊控股成交額為5.47億港元，成交金額居首；其次是農業銀行、中國人壽，成交金額分別為2.80億港元、2.74億港元。以凈買賣金額統計，中國太保凈買入額為1.95億港元，凈買入金額居首，該股收盤股價下跌1.66%。凈賣出金額最多的是中國人壽，凈賣出2.17億港元，收盤股價下跌6.67%。

深市港股通前十大成交活躍股中，成交額居首的是騰訊控股，成交金額2.68億港元；其次是融創中國、華潤電力，成交金額分別為2.24億港元、1.04億港元。以凈買賣金額統計，有6只股為凈買入，凈買入金額最多的是華潤電力，凈買入1.04億港元，該股收盤上漲1.59%。凈賣出金額最多的是融創中國，凈賣出0.65億港元，收盤股價下跌0.94%。

來源：數據寶