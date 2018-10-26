【華冠投顧】無量不止跌，反彈站賣方

范振鴻 分析師

●盤勢分析

昨晚美股強彈，台股卻開高走低，量能一樣無法出來，這邊極短線要止跌的觀察重點就是有沒有出現像 10/11 這天這種 2000 億的大量，否則接下來就算反彈都是賣點，另外就是有可能會走最弱勢的盤跌走勢，因為大跌大家會怕，但是緩跌大家會比較沒警覺，也就是標準的『溫水煮青蛙』，等到真正的一根大量下殺才會出現強彈，而短線看法不變，9740 不站上都是強空勢。

●類股方面

今天 2317 鴻海減資後恢復交易，如預期出現補跌，而且是重挫 7.75%，關於減資的看法上週節目也都有分享過，而 2330 台積電的部分今天雖然收漲但 227 站不回也會處在強空勢裡，而今天的強勢股裡，6451 訊芯 - KY 漲停、2340 光磊漲 8%，但很明顯都是反彈勢，最近的盤勢一樣都持續建議把手綁起來不要隨便作多，守好資金等待落底翻多機會再進場。

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