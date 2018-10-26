【永豐期貨】台指選擇權盤後－美股電子盤無力 台股開高走低失守9500關卡

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 62 點至 9424 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 65.18 點，電子期逆價差擴至 - 3 點，金融期逆價差擴至 - 6.69 點。現貨部分，三大法人賣超 32.94 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2075 口至 10968 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 757 口至 38403 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1134 口至 3468 口。

美股週四大型股財報帶動美股出現強彈，但盤後公佈 Google 與亞馬遜財報不如預期，導至美股電子盤早盤翻黑走低，週五早盤現貨開盤雖一度反應美股週四強彈同步開高，但韓國股市早盤開低走低盤中一度重挫逼進 3% 續創波段新低，也拖累台股早盤大漲百點後迅速壓回平盤，加上陸股開盤不久後同步翻黑，且美元指數強彈導致台幣一度貶破 31 大關，權值股賣壓出籠帶動台股翻黑後跌勢加重，盤中高低點震幅高達 220 點以上，指數更一度回測 9400 點整數大關，且鴻海減資掛牌後開始補跌，雖因指數規則未影響大盤點數，但盤中沖擊近期強勢蘋概股如美律與瑞儀雙雙轉弱，且金融傳產同步走弱，加上櫃買指數也在矽晶圓與生技拉回下沖擊市場信心，盤中台指期更是跌破 9350 點，所幸尾盤指數受亞股小幅拉高帶動下收斂跌點。終場加權指數下跌 31.61 點或 0.332%，收在 9489.18 點，成交量能 1285.88 億，較前一日縮減 37.3 億。技術面來看，週五日 K 連四黑並跌破週四黑 K 下影線，空方壓力仍未宣洩完畢，搭配日 KD 指標低檔持續死亡交叉向下，指數恐將回測頭部成形跌幅滿足點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 9900 點，賣權集中在 9000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10000 點，賣權未平倉最大量集中在 8800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.82 降至 0.8，小於中性值 1，VIX 指數 25.61 再度升至近兩週來新高。選擇權部位整體來看顯示為偏空預期。

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