【華冠投顧】幸運星-恐慌氣氛越來越濃厚……置之死地而後生……財富重分配……時間倒數計時中……

同致

林幸蓉 分析師

焦點個股：2327 國巨、6173 信昌電、2439 美律、2317 鴻海、3105 穩懋

老師昨天說過，阿尼齊努力的築底 8 天的大盤被「美國無常」破壞後，一定會開始出現「腥風血雨盤」！！！台股今日果然腥風血雨！！震好大！！震幅達 229 點！！

台股開盤大漲 108 點後賣壓湧現！2317 鴻海減資後復牌大跌 7.74%，盤中大跌 120 點！11:30 過後控盤者進場小心護盤，拉 2330 台積電、2912 統一超、1216 統一、2823 中壽、2633 台灣高、1303 南亞…… 等權值股，讓跌點從大跌 120 點，拉到小跌 31 點，大盤守住 9400 點…… 但 OTC 依然殺很大！開高走低大跌 1.25%！！

【人氣指標－被動元件與矽晶圓】

被動元件今日破底後，尾盤有撐的個股有 2327 國巨、6173 信昌電，2492 華新科則續弱。而昨日全數跌停板的矽晶圓族群，今日續弱，全部破底：6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶、3532 台勝科、3016 嘉晶、3707 漢磊……

【其他跌停或破底族群】

半導體：DRAM 2337 旺宏、2344 華邦電，IC 設計 2454 聯發科、3035 智原、3443 創意，晶圓 2303 聯電，封測 8150 南茂，MOSFET 6435 大中、5299 杰力，二極體 2481 強茂，砷化鎵 3105 穩懋

其他：太陽能 6244 茂迪、3576 新日光、4934 太極、6443 元晶，PCB 2383 台光電、6213 聯茂、2367 燿華、2368 金像電，聲學元件 2439 美律、4943 康控 - KY，光學鏡頭 3504 揚明光，面板 6456 GIS-KY，光碟 2323 中環，光通訊 3081 聯亞，筆電 2405 浩鑫，車用電子 3552 同致，工具機 2049 上銀，輪胎 2102 泰豐，建材 2520 冠德……

從 10 月 2 日幸運星請全國會員獲利股票換鈔票開始，至今短短 18 個工作天，大盤已崩跌 1664 點，上市櫃合計融資餘額至昨天為止為 1,719 億元，再創今年新低，維持率 137.5%，另有 57 檔已跌破 130%，融資斷頭、追繳令萬箭齊發…… 岌岌可危…… 恐慌氣氛越來越濃厚…… 置之死地而後生…… 財富重分配…… 時間倒數計時中……

文章篇幅有限………… 請免費加 LINE 粉絲群組隨點隨聽老師《股市幸運星》節目！！

最後祝大家週末愉快，下週操作順利！！！

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