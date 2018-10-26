滬指衝高回落微跌0.1% 金融股回調地產股延續強勢

週五(10月26日)，滬深兩市雙雙高開，隨後受金融股集體回調影響，滬指逐漸下行轉跌，盤中週期股輪番拉升，但持續性欠佳，未有效提振指數，滬指展開窄幅震蕩;臨近收盤，銀行股小幅反彈，滬指跌幅收窄;創業板指高開低走，明顯弱於主板。

截止收盤，滬指收報2598.85點，跌0.19%，成交額1334億;深成指收報7504.72點，跌0.33%，成交額1492億;創業板收報1263.19點，跌0.82%，成交額443億;滬股通淨流出8.09億，深股通淨流出7.51億。

從盤面來看，地產股集體發力全天領漲兩市，5G概念股午後崛起，煤炭、ST、石墨烯、紡織板塊漲幅居前，保險、白酒、券商、銀行、高送轉板塊跌幅居前。熱點板塊方面，地產股今日表現強勢，持續領漲兩市，卧龍地產、渝開發、國創高新等超10股漲停;5G概念股午後異動拉升，潤建通信漲停;人民幣大幅貶值，利好紡織板塊，紡織服裝板塊今日全天強勢，華升股份、南紡股份漲停;高位白馬股持續下挫，安琪酵母、中炬高新、華東醫藥、順鑫農業等一批高位股大跌，市場板塊輪動加快。

機構分析指，目前一波三折的行情中，市場風格切換很快，投資者需要把握結構性行情，在券商、銀行這樣的大金融板塊持續推動指數之後，後續的舞台或將交給新一輪的熱點板塊。就大金融板塊本身來說，持續的上漲也會面臨回調的壓力，而新的熱點則更會激發A股的活力，未來如果在大熱點出現的同時量能可以同步跟進，A股必將開啓強勢中期反彈。