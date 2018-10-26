華興資本將砸4億買回庫藏股護盤 股價大漲逾10%

華興資本控股 (01911-HK) 今年 9 月 27 日，以每股港幣 31.8 元的發行價登錄港股，當時市值達到 174.40 億元。但一個月後，以 25 日收盤價 13.9 元計，已累跌 43.72%，市值蒸發 98.17 億元。

為挽回市場信心，華興資本今 (26) 日早上公告，擬動用不超過港幣 4 億元買回庫藏股護盤。華興資本董事會認為當前股價不能反映投資者認為的內在價值及業務前景。

公告指出，買回庫藏股反映董事會和管理層對公司長期戰略和增長的信心，認為符合公司和股東的最佳利益。公司將從現有可動用現金儲備、自由現金流量撥付資金。

不過，華興資本股價積弱不振，恐非受大盤拖累那麼單純，機構人士指出，華興資本的 IPO 很可能是一級市場見頂的標誌。

今年以來，港股迎接一輪新經濟公司上市潮。7 月 9 日，小米集團 (1810-HK) 上市募資港幣 370 億元，成為港股今年以來首個超百億募資公司；8 月 8 日，中國鐵塔 (0788-HK) 上市募資約 543 億元；9 月 20 日，美團點評 (3690-HK) 掛牌上市募資超過 300 億元。9 月 26 日，海底撈 (6862-HK) 在港交所掛牌上市。

此外，今年 7 月從新三板摘牌的新東方線上也遞件申請上市；8 月 28 日，互聯網家裝平台土巴兔提交招股說明書；9 月 10 日，360 間接持股 41.37% 的 360 魯大師也將上市申請資料送進港交所。

港交首席中國經濟學家預計，9-11 月是新經濟公司上市的高峰期。

過去十幾年，華興資本包攬互聯網等新經濟領域將近 70% 的併購、融資以及 IPO，但隨著當前獨角獸紛紛趕著上市情形下，留給華興資本未來的併購融資撮合的空間，無疑是變小了。

雖然華興資本認為當前股價不能反映公司內在價值，但業務前景有疑慮，或許也是股價連番下跌的原因之一。無論如何，華興資本已決定砸下 4 億元買回庫藏股護盤，對股價有一定程度的支撐。

消息一出，華興資本即開高逾 11%，全天在高檔盤旋，截至發稿，報 15.27 元，漲 11.22%。