長實集團申請提升古洞北項目地積比率至4.2倍

長實集團(01113-HK)發言人表示，集團已向城規會申請把旗下古洞北新發展區內的4個地盤放寬地積比率及建築物高度限制，以作准許的住宅發展。

根據核准大綱圖，該4個地盤之地積比率為3.5倍，可興建約1,800個住宅單位，總樓面面積約133萬平方呎。集團現建議增加該4個地盤之地積比率20%至4.2倍，住宅單位數目可增至約2,200個，總樓面面積約160萬平方呎。

長江實業集團企業事務總監班唐慧慈表示，近日，香港社會增加土地供應的呼聲趨升。集團認為在眾多討論中的措施中，增加地積比率是其中一個能迅速增加房屋供應的可行方法。集團是次之申請旨在更有效使用土地資源，加快提供更多住宅單位，以滿足增長中的房屋需求，務求為解決香港的土地問題作出貢獻。

集團之建議與土木工程拓展署新近就同區公營房屋發展用地向城規會所作之申請一致。該署近日向城規會申請調高古洞北新發展區6幅公營房屋發展用地的密度和高度限制，其中古洞站西北方的K1地盤建議放寬地積比率至6倍，較原先增加20%。

集團相信是次之申請具備充份理據支持。該4個地盤鄰近擬設的落馬洲支線及計劃中的北環線古洞站，建議增加發展密度既可配合未來古洞站所帶來的效益，亦不會對已規劃的基礎建設帶來不良影響。