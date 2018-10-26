

◆盤勢分析

1. 周四美股脫離前一交易日暴跌的影響，高科技股領漲，四大指數開高走高，收盤漲幅介於 + 1.63%~+2.95%；其中，特斯拉受財報激勵上漲 9.14% 表現最佳，亞馬遜、Intel、谷歌、美光、FB、台積電 ADR、APPLE 上漲超過 2%。但盤後亞馬遜與谷歌第三季財報不如預期，分別下跌超過 6% 與 4%；Intel 營收與獲利優於預期，盤後股價大漲超過 6%。

2. 周四亞洲股市延續疲弱走勢，台股早盤跳空低開，指數再創今年新低點 (最低 9,475.61 點)，惟盤中部份傳產權值股撐盤，指數整日在 9,500 點之上震盪。終場加權指數下跌 2.44%，報收 9,520.79 點；OTC 指數收盤下跌 3.81%，創近三年新低。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股收跳空的長黑 K 棒，目前月、季線持續下彎，短線呈現震盪偏弱的格局。

(2) 量能：成交量擴至 1314.56 億元，後續量縮價穩為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標低檔鈍化、MACD 柱狀體再度走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 115.04 億元；外資 - 93.65 億元、投信 - 14.07 億元、自營 - 7.33 億元。

4. 電子類股

(1) 特斯拉概念股：周四美股盤後，特斯拉公布第三季獲利轉虧為盈，優於市場預估，且 Model 3 量產速度續攀升，激勵 3665 貿聯 - KY 股價緩步走高。

(2) 車用電子：3511 矽瑪切入美國卡車市場 ELD(電子紀錄裝置)，3Q18 營收與獲利創下近年新高，股價爆量漲停。

5. 非電子類股

(1) 汽車零組件：1536 和大雖受汽車產業第四季旺季不旺的影響，但因主要客戶特斯拉出貨增溫，預期第四季營收維持高檔水準，股價長紅站上月季線。此外，特斯拉帶動國內相關鋰電池廠商、4721 美琪瑪、4739 康普周四股價量增走高，短期走勢轉強。

(2) 生技：8436 大江第三季獲利優於預期，法說釋出樂觀預期，加上外資調高投資評等，股價量出收高，收盤上漲超過 8%。

6. 重點訊息：

(1) 背光模組廠 6176 瑞儀昨公布受惠於產品組合改善、產能利用率提高，3Q18 毛利率創下 7 個季度以來的高點來到 17.7％，獲利 16.67 億元，季增 15.44％，每股盈餘達 3.58 元，表現優於預期。累計今年前三季每股盈餘約 7 元，超越去年全年的 6.57 元。蘋果 10 月 30 日將舉行發表會，市場預料將推出新款的 iPad Pro，另外，蘋果還將推出平價版的 13 吋 MacBook，市場對於該款產品寄予厚望，預期將帶動瑞儀營收向上攀升。

(2) 因於資料中心及 5G 前期建置等需求帶動可程式邏輯閘陣列（FPGA）出貨成長，加上人工智慧推論及雲端運算等應用也增加 FPGA 採用量，FPGA 大廠賽靈思（Xilinx）宣布調升 2019 年會計年度財測，推升賽靈思股價大漲，法人看好賽靈思封測代工廠 3711 日月光投控及 2449 京元電將直接受惠。

