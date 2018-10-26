貴金屬盤後─黃金收高1.30美元 未在意美元上漲與股市反彈

黃金期貨週四溫和收高，自昨日的跌勢中反彈。美國今日公布 9 月核心資本財訂單下降，黃金因而上漲。

分析師說，美國核心耐久財訂單疲弱，拖累了整體耐久財訂單數據的光環，黃金因而仍有需求。

美國今日公布 9 月耐久財訂單上升 0.8%，為過去四個月第三次上升。但經濟學家密切注意的核心資本財訂單下降 0.1%。

12 月黃金上漲 1.30 美元，或 0.1%，收於每盎司 1232.40 美元，收復部份昨日的跌幅。

12 月白銀下跌 4.6 美分，或 0.3%，至每盎司 14.63 美元。

週四部份強勁的經濟數據，使得黃金漲幅受限。美國 9 月成屋銷售簽約指數上升 0.5% 至 104.6。

美元指數上漲 0.2% 至 96.645，本週上漲約 1%。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

美國股市近來下挫，有助引進黃金的避險買盤。週三，美國股市重挫，S&P 500 與道瓊清除了今年的漲幅。但週四，美國股市強勁反彈。

週四，美元上漲且美股反彈，黃金仍收高。但分析師警告，若股市持續上漲，黃金可能失去動能。若黃金跌破 1220 美元，將是跌勢訊號。

週四，歐洲央行決議維持利率不變，但重申計畫於 12 月結束資產購買計畫。

其他金屬交易方面，12 月銅下跌 0.1% 至每磅 2.755 美元。1 月白金收於每盎司 831.90 美元，上漲近 0.1%。

12 月鈀金下跌 2.2% 至每盎司 1087.60 美元。