【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

半導體產業前景不佳，費半隔夜大跌逾 6%，今日台股毫無意外電子類股成為重災區，台積電及大立光領跌半導體及蘋概股，開盤即大跌逾 200 點失守 9500 整數點，不過中國股市今日再度扮演亞股救星，指數於低檔震盪未擴大跌幅，加權指數收盤下跌 2.44%，外資期現貨合計買超 30.89 億。

《國際金融市場焦點分析》

德州儀器財測發出警訊，產品線需求將呈現放緩，半導體產業需求下滑，引發市場對於全球經濟可能因貿易戰衝突而放緩的憂慮，亞股今日追隨美股再度全面重挫，滬指早盤跳空下挫逾 2%，不過隨後券商及銀行股率先點火反攻，指數震盪收斂跌幅，鄰近尾盤券商股擴大漲幅，整體板塊上漲超過 5% ，輔以銀行、保險、黃金及地產股皆有所表現，滬指收盤驚奇上漲，站回 2600 點之上。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 公佈原油庫存數據顯示，原油庫存增加 649 萬桶，汽油及蒸餾油庫存共同減少 710 萬桶，顯示下游對於成品油需求提高，加上美國將在 11 月制裁伊朗，市場預期伊朗原油出口將會再度出現下滑影響，推動 WTI 原油期貨呈現上漲；受到美元指數上漲，市場擔憂美國小麥出口競爭力將出現下滑，加上美國小麥產區天氣狀況有利於小麥播種，帶動昨日小麥期貨下跌近 2%。

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