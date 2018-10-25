【華冠投顧】盤中解析：美股重挫 亞股臉綠

劉彥良 分析師

擔憂經濟前景以及多家企業展望不佳，美股在前天底宣告打底失敗後，昨天再次出現重挫走勢。科技股還是重災區，那斯達克大跌 4.43%，費半更暴跌 6.61%，對連動性高的台股相當不利。

亞股早盤全數開低，重挫逾 2% 以上，台股盤中也大跌超過 3000 點，目前則在陸股跌勢收斂下稍有止穩，但仍重挫 200 點之多。

上市櫃合計 1400 家以上的企業走跌，系統性風險來臨，無論好股壞股都難逃賣壓，尤其是電子股的風險特別高，除了美國企業的展望不佳，近期國內電子股法說會也普遍對營運展望保守，包括晶圓雙雄、南亞科 (2408)、穩懋(3105) 等等都是如此甚至還下修資本支出。

從技術面上來看，自高檔出現 3 個跳空缺口後，試圖築底的台股在昨天破底同樣宣告打底失敗，今天再一個跳空缺口向下更是完全澆熄多頭反撲信心。

籌碼面上，只有政府基金在支撐大盤，難敵外資調節和散戶多殺多的賣壓，使使得操作難度相當高，很多績優股也僅能相對抗跌無法展現該有的投資價值。

近期不斷提醒投資朋友國巨 (2327) 和華新科 (2492) 昨天的借券再創新高但融資卻還在今年相對高檔，本益比沒有最低只有更低，因為它們是景氣循環股。景氣高峰已過，第四季是淡季而且有下修財測的疑慮，不少個股的 9 月營收已無法再創新高，這就是最明顯的警訊。

現階段最好的策略就是降低持股甚至零持股，現金為王，至於要放空也很吃力，原因在於有資才有券，融資一路下滑加上外資大舉借券，導致很多個股券源超少甚至無券。就以康友 - KY(6452) 為例，上周開始就幾乎無券可用，看到一些人在說放空大賺，還真不知道券單從哪裡變出來，這種話大家還是聽聽就好。

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