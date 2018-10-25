台股盤後—半導體、蘋概族群重挫 指數再測9500點關卡

台股今 (23) 日受美股重挫拖累再度探底，其中半導體、蘋概股表現弱勢，台積電跌逾 4.36%，但在電信雙雄、統一等支撐下，指數終場收在 9520 點，下跌 238 點或 2.44%，成交量 1311.81 億元，分析師認為，目前美國國內外政經情勢動盪，牽動全球股市，加上市場對景氣成長的疑慮加重，台股修正將成常態。

美股周三崩跌，費半大跌逾 6%，那斯達克也寫下逾七年來最大單日跌幅，道瓊和標普 500 指數也已吐回今年漲幅，反映近來多家美企財報不如預期，以及市場對晶片科技股的信心消退。

其中超微半導體 (AMD) 在美國周三收盤後，電子盤的股價大跌 23%，拖累台股半導體股今日表現，台積電重挫逾 4%，回測前波低點，旺宏、祥碩更是被摜到跌停。

而 iPhone XR 雖然將於明日開賣，但蘋概族群今日表現依舊弱勢，股王大立光下挫 2.8%，再度失守 3300 元，昨日召開法說的康控 - KY 開盤跳空跌停鎖死至收盤，鎧勝 - KY、GIS-KY 收跌逾 9%，玉晶光、頎邦也有 7% 的跌幅。

而在大盤弱勢中，電信雙雄及傳產族群再受買盤青睞，統一逆勢上漲 2.6% 坐收，中華電、台灣大也雙雙收紅，台塑化獲買盤加持，終場翻紅作收。

不過特斯拉（Tesla）第 3 季財報虧轉盈，創下上市 8 年來史上獲利最佳表現，帶動相關概念逆勢走揚，其中貿聯 - KY 大漲 6% 作收，和大、美琪瑪也有 2% 左右的漲幅。

分析師指出，目前台股持續尚未出現止跌訊號，加上現在看來美中貿易戰的影響，已實際反應在企業財報上，市場對景氣成長疑慮大增。

此外，目前美國不僅在國際政經情勢緊張，國內面臨期中選舉也呈現動盪，均將牽動國際市場，均將導致股市短期難脫修正格局。